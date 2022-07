Κόσμος

Φωτιές στην Ισπανία: τρένο περνά μέσα από τις φλόγες (βίντεο)

Το γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο που τράβηξε επιβάτης τρένου που περικυκλώθηκε από τις πυρκαγιές.

Βίντεο το οποίο τραβήχτηκε μέσα από τρένο στην Ισπανία, κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Επιβάτης τρένου το οποίο κινείτο στην περιοχή της Ζαμόρα τράβηξε το βίντεο μέσα από το βαγόνι το οποίο είναι περικυκλωμένο από τις τεράστιες φλόγες.

Η αγωνία των επιβατών είναι έκδηλη, όμως το τρένο γρήγορα άρχισε να κινείται, έφυγε από το σημείο και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Η Ισπανία πλήττεται από πυρκαγιές, όπως και η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Κροατία, ενώ ακραίος καύσωνας πλήττει χώρες όπως τη Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία.

