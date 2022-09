Αθλητικά

Eurobasket: Το Μαυροβούνιο άντεξε και νίκησε το Βέλγιο

Την πρώτη του νίκη στο Eurobasket πέτυχε το Μαυροβούνιο.

Την πρώτη του νίκη στο Ευρωμπάσκετ του 2022 σημείωσε το Μαυροβούνιο. Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 1ου Ομίλου επικράτησε με 76-70 του Βελγίου, το οποίο γνώρισε την πρώτη του ήττα.

Ουσιαστικά οι Μαυροβούνιοι δεν απειλήθηκαν, παρά το μόλις +6 στο φινάλε, έχοντας την πρωτοπορία από το ξεκίνημα του αγώνα. Κι αν οι δυο ομάδες ήταν αρχικά κοντά στο σκορ, 8-8 στο 5’ και 17-14 στο δεκάλεπτο, από εκεί και πέρα οι παίκτες του Μπόσκο Ράντοβιτς άρχισαν να ανοίγουν τη διαφορά.

Η οποία έφτασε στους 15 πόντους στο 14’, για να μειώσουν οι Βέλγοι 37-32 στο ημίχρονο. Παράσταση για ένα ρόλο η τρίτη περίοδος, με τον Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς να κάνει… όργια και τη διαφορά να φτάνει στο +18 για το Μαυροβούνιο (68-50).

Η ανώτερη τιμή της σημειώθηκε στο 70-50, αλλά μετά ήρθε η χαλάρωση για την ομάδα του Ράντοβιτς που πήρε βοήθεια και από τον Κέντρικ Πέρι που σημείωσε 19 πόντους ενώ 14 προσέθεσε ο Βλάντιμιρ Μιχάιλοβιτς. Η ομάδα του Ντάριο Γκέργκια απλά κατάφερε να κλείσει στο τέλος την ψαλίδα, έχοντας κορυφαίους τον Ρετίν Ομπασοχάν που πέτυχε 25 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 37-32 (ημ), 68-50, 76-70.