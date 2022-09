Αθλητικά

Eurobasket: Με την Ιταλία για το 2 στα 2 η Εθνική Ελλάδος

Την οικοδέσποινα Ιταλία αντιμετωπίζει απόψε η Εθνική Ελλάδος, μετά τη χθεσινή πρώτη νίκη της έναντι της Κροατίας.

Η Εθνική έκανε χθες (2/9) το πρώτο βήμα επικρατώντας με 89-85 της Κροατίας στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της στο Ευρωμπάσκετ 2022 και απόψε (3/9) στις 22:00 αντιμετωπίζει την Ιταλία, για τη 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου, στο Μιλάνο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχαν από 27 πόντους απέναντι στους Κροάτες, αλλά το πιο σημαντικό είναι πως η νίκη ήρθε με ομαδική δουλειά, κάτι που θα επιδιώξουν να κάνουν οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη και απέναντι στην οικοδέσποινα του 3ου ομίλου, το βράδυ και μπροστά στο ιταλικό φίλαθλο κοινό.

Η διάρκεια στην απόδοσή της είναι το ζητούμενο, στο δεύτερο ματς της «επίσημης αγαπημένης» στο Mediolanum Forum, αφού χθες έκανε τα εύκολα του α΄ μέρους... δύσκολα στο τέλος, κάτι που δικαιολογείται πάντως, αφού η χαλάρωση όταν προηγείται μία ομάδα με διψήφιο νούμερο διαφοράς είναι σύνηθες στο μπάσκετ κι ενώ βέβαια αγωνιζόταν χωρίς «καθαρόαιμο» σέντερ, αφού οι Γιώργος Παπαγιάννης και Κώστας Αντετοκούνμπο έμειναν εκτός δωδεκάδας, προερχόμενοι από τραυματισμούς.

Ελλάδα και Ιταλία ξεκίνησαν με νίκες, λοιπόν την 1η αγωνιστική, αφού και η «Σκουάντρα Ατζούρα» μπήκε με το... δεξί, επικρατώντας της Εσθονίας, στο... ρελαντί με 83-62. Οι Ιταλοί είναι δηλαδή πιο ξεκούραστοι εν συγκρίσει με την εθνική. Οι Έλληνες διεθνείς γνώριζαν εξ αρχής πως θα υπάρχουν αγώνες σε διαδοχικές ημέρες και η κούραση δεν αποτελεί παράγοντα που μπορεί να τους επηρεάσει, πάντως ειδικά όσον αφορά στο υψηλό κίνητρο που έχουν όλοι για την κατάληψη της πρώτης θέσης του ομίλου. Πλέον, καλούνται να κάνουν το δεύτερο βήμα, απέναντι σε μία ομάδα που όπως και η Κροατία στοχεύει στις πρώτες θέσεις του 3ου ομίλου. Όσο κι αν ο Ιτούδης προειδοποιεί τους παίκτες του πως και οι Ουκρανία, Εσθονία και Μεγάλη Βρετανία (ακολουθούν τις επόμενες ημέρες) είναι επικίνδυνες, η αλήθεια είναι πως αν η εθνική κάνει το δύο στα δύο με Κροατία και Ιταλία, τότε θα έχει θέσει τις βάσεις για να τερματίσει πρώτη στον 3ο όμιλο και ν' αντιμετωπίσει τον 4ο του 4ου ομίλου, στον νοκ άουτ χιαστί αγώνα της φάσης των «16» στο Βερολίνο.

Η Εθνική, λοιπόν, θα επικεντρωθεί στο ν' αποφύγει τις διακυμάνσεις στην απόδοσή της και να μάθει από τα λάθη της στο ματς με την Κροατία για να δυσαρεστήσει στο «σπίτι» της την Ιταλία. Την ίδια ώρα οι Ιταλοί θα... προσπαθούν να βρουν τρόπους να σταματήσουν τον... ασταμάτητο Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και τους υπόλοιπους παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη.

ΙΤΑΛΙΑ

H απουσία του 34χρονου ΝΒΑερ Ντανίλο Γκαλινάρι άφησε την οικοδέσποινα του 3ου ομίλου, Ιταλία, χωρίς τον βασικό της φόργουορντ σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Ο παίκτης των φιναλίστ του ΝΒΑ φέτος Μπόστον Σέλτικς, υπέστη ρήξη χιαστού (η έκταση του τραυματισμού έγινε γνωστή μόλις χθες), στον αγώνα με τη Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και τέθηκε νοκ άουτ. Αυτό σημαίνει πως χάνει και τη σεζόν στο ΝΒΑ!

Οι Ιταλοί διαθέτουν πάντως ΝΒΑερ, τον φόργουορντ των Γιούτα Τζαζ, Σιμόνε Φοντέκιο, καθώς και έναν πρώην ΝΒΑερ... τον Λουίτζι Ντατόμε της Αρμάνι Μιλάνο. Οι Νικολό Μέλι και Πολ Μπιλίγκα, συμπαίκτες με τον Ντατόμε στην Αρμάνι έχουν αποκτήσει εύλογα αυτοματισμούς και εκτός αυτού θα παίζουν... εντός έδρας! Αντίπαλοι στο παρκέ θα βρεθούν οι συμπαίκτες στη Φενερμπατσέ Λουίτζι Ντατόμε και Κώστας Σλούκας.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας, Τζιανμάρκο Ποτσέκο (βοηθός του Έτορε Μεσίνα στην Αρμάνι) έχει «όπλο» στο «4» τον πρωταθλητή Euroleague με την Αναντολού Εφές, Ακίλε Πολονάρα. Η Ιταλία μετρά 10 μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ (2 χρυσά, 4 ασημένια και 4 χάλκινα). Πρωταθλητές Ευρώπης αναδείχτηκαν το 1983 στη Ναντ και το 1999 στο Παρίσι, νικώντας και τις δύο φορές την Ισπανία στον τελικό. Το 2003 στο Ευρωμπάσκετ της Σουηδίας, οι Ιταλοί απέκλεισαν την εθνική στον προημιτελικό και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο, το οποίο ήταν και το τελευταίο για την ασημένια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, το 2004. Στο Ευρωμπάσκετ του 2017, η «σκουάντρα ατζούρα» έφτασε μέχρι τα προημιτελικά.

