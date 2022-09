Αθλητικά

Eurobasket - Εθνική: Νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στην Κροατία

Η Εθνική δυσκολεύτηκε, αλλά ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο φετινό Eurobasket.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεδίπλωσε τις αμυντικές αρετές του στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρεμιέρας του 3ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2022, «κλειδώνοντας» τη νίκη της Ελλάδας επί της Κροατίας και εξασφαλίζοντας μία ιδανική πρεμιέρα για την Εθνική Ανδρών.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 89-85 της «Χρβάτσκα», πήρε το πρώτο ντέρμπι και πλέον επικεντρώνεται στο αυριανό (3/9, 22:00), απέναντι στην «οικοδέσποινα» Ιταλία, στο Μιλάνο.

Το small ball που επέλεξε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Δημήτρης Ιτούδης, στο πρώτο ημίχρονο, απόρροια της απόφασης του να προφυλάξει τους «πύργους» του, Κώστα Αντετοκούνμπο και Γιώργο Παπαγιάννη, σε συνδυασμό με την ραψωδία του Τάιλερ Ντόρσεϊ, εξασφάλισαν μία διαφορά ασφαλείας στη «γαλανόλευκη», η οποία την κράτησε μακριά από ανατροπές στα «νεκρά» διαστήματα που παρουσίασε στην επανάληψη.

Για να αποφευχθεί η ανατροπή πάντως επιστρατεύτηκε η αμυντική προσήλωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος με δύο καθοριστικά μπλοκ στα τελευταία λεπτά, ένα εντυπωσιακό ανάποδο κάρφωμα, μετά από ασίστ του Νικ Καλάθη κι άλλο ένα «γκολ-φάουλ», ενώ προηγουμένως είχε κόψει το τρίποντο του Σμιθ, έφεραν στο φινάλε τα χαμόγελα στη «γαλανόλευκη».

Οι δύο πρωταγωνιστές της ελληνικής επίθεσης, Τάιλερ Ντόρσεϊ (career high με την Εθνική) και Γιάννης Αντετοκούνμπο (11ρ., 6ασ., 1κλ., 3 μπλοκ), σημείωσαν από 27 πόντους, ενώ 11 πρόσθεσε ο Δημήτρης Αγραβάνης. Από την Κροατία προσπάθησε ο Τζάλεν Ντέμον Σμιθ με 23 πόντους, ενώ μπροστάρης στην προσπάθεια ανατροπής ήταν ο Κρουνοσλαβ Σιμόν με 18. Στους 19 σταμάτησε ο ΝΒΑερ Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς, ενώ στους 10 περιορίστηκε ο Μάριο Χεζόνια.

Τα δεκάλεπτα: 16-24, 30-46, 62-70, 85-89

Η Κροατία αιφνιδίασε την Εθνική στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, «χτυπώντας» στην «Αχίλλειο πτέρνα» του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, κοντά στο καλάθι, ελέω της απουσίας των «πύργων» της «γαλανόλευκης», Γιώργου Παπαγιάννη και Κώστα Αντετοκούνμπο. Η «Χρβάτσκα» προηγήθηκε με το... καλημέρα (8-3), δείχνοντας αποφασισμένη να οικοδομήσει μία διαφορά ασφαλείας. Ωστόσο, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο «έδεσε» για ακόμη μία φορά την άμυνα της Εθνικής και με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Τάιλερ Ντόρσεϊ (3 μακρινά σουτ) να «εκτελούν» κοντά στο καλάθι και από την περιφέρεια, αντίστοιχα, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη απάντησε με επιμέρους σκορ 4-17, γράφοντας στο 8΄ το 12-20 και κλείνοντας την περίοδο στο +8 (16-24).

Η ομάδα του Νταμίρ Μουλαομέροβιτς προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας στο 12΄ σε 20-26, αλλά μέχρι εκεί... Ο Δημήτρης Αγραβάνης... ντύθηκε Θανάσης Αντετοκούνμπο στην άμυνα και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να παραμένει «ζεστός» (8 σερί πόντοι με 2/2 τρίποντα), η Εθνική εξασφάλισε στο 15΄ μία διαφορά ασφαλείας 19 πόντων (21-40). Με τον πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού να φτάνει τους 20 πόντους, η «γαλανόλευκη» παρέμεινε σε απόσταση ασφαλείας, ενώ ο Νικ Καλάθης έγραψε το 30-46 του ημιχρόνου, απέναντι σε μία Κροατία που πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια έχοντας υποπέσει σε 12 λάθη, απόρροια της ελληνικής άμυνας.

Η άμυνα ζώνης της Κροατίας στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου, περιόρισε το επιθετικό παιχνίδι της Εθνικής, αλλά η διάρκεια της ήταν προσωρινή... Με τον Κώστα Παπανικολάου να τη «σπάει» από τα 6.75 και τον Νικ Καλάθη να ευστοχεί σε λέι απ, η διαφορά παρέμεινε μη αναστρέψιμη (36-53 στο 23΄). Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τροφοδοτείται μάλιστα στην «καρδιά» της αντίπαλης άμυνας, η «γαλανόλευκη» έγραψε το 43-59 στο 24΄, ενώ με τον Δημήτρη Αγραβάνη να συνδέεται και αυτός από τα 6.75, διαμορφώθηκε το 45-62. Ωστόσο, ένα «κενό διάστημα» της Εθνικής σε άμυνα και επίθεση, βοήθησε την Κροατία να επιστρέψει σε απειλητική θέση. Με τον Σιμόν να διακρίνεται σε εκτέλεση και δημιουργία, η «Χρβάτσκα» απάντησε με σερί 15-0, μειώνοντας σε 60-62. Σε εκείνο το σημείο, πάντως, Αγραβάνης και Ντόρσεϊ, έκοψαν από τα 6.75 το ρυθμό των Κροατών (62-68), ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με αιφνιδιασμό διαμόρφωσε το 62-70 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Με τους Γιάννης Αντετοκούνμπο και Τάιλερ Ντόρσεϊ στον πάγκο για ανάσες, η Εθνική δεν είχε πρόβλημα να αποκαταστήσει την τάξη, εξασφαλίζοντας στο 33΄ και πάλι μία διψήφια διαφορά (65-75). Η «γαλανόλευκη» δεν αξιοποίησε στην επόμενη φάση την τεχνική ποινή που δέχθηκε ο Μουλαομέροβιτς για διαμαρτυρίες, μετά από φάουλ που έγινε στον Δημήτρη Αγραβάνη, ενώ με τον Σιμόν να συνδέεται και πάλι από τα 6.75 η Κροατία επέστρεψε (73-77 στο 35΄). Ωστόσο, με τον Ντόρσεϊ να δίνει λύσεις και την Εθνική να αξιοποιεί τους αιφνιδιασμούς, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ξέφυγε με 73-81. Η επιμονή όμως των Σιμόν και Σμιθ έβαλε και πάλι την Κροατία σε θέση ανατροπής (82-84), 1:27΄ πριν από τη λήξη του αγώνα. Εκεί μίλησε η αμυντική αφύπνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος με κομβικό μπλοκ στον Ζούμπατς στα 58΄΄ για τη λήξη και ανάποδο κάρφωμα στα 46΄΄, μετά από ασίστ του Καλάθη άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη (82-86). Ακολούθησε ένα πολύτιμο ριμπάουντ του Κώστα Παπανικολάου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να λέει ακόμη ένα «όχι» στον Σμιθ, σε προσπάθεια του από τα 6.75 και εν συνεχεία να «σφραγίζει» τη νίκη με «γκολ-φάουλ» στα 4΄΄ (82-89)...

Οι συνθέσεις:

ΚΡΟΑΤΙΑ (Νταμίρ Μουλαομέροβιτς): Μπογκντάνοβιτς 19 (1), Χεζόνια 10 (2), Μάτκοβιτς 2, Μάβρα 2, Ράμλιακ, Σάριτς, Σίμον 18 (2), Σμιθ 23 (5), Ζούμπατς 11.

ΕΛΛΑΔΑ (Δημήτρης Ιτούδης): Αγραβάνης 11 (2), Γιάννης Αντετοκούνμπο 27, Θανάσης Αντετοκούνμπο 5 (1), Καλάθης 4, Ντόρσεϊ 27 (5), Λαρεντζάκης, Λούντζης, Παπανικολάου 6 (2), Παπαπέτρου 3, Σλούκας 6.

