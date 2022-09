Αθλητικά

Eurobasket: Αυτή είναι η 12αδα της Εθνικής Ελλάδας

Απέναντι στην Κροατία ξεκιά τις υποχρεώσες της η Ελλάδα. Ο Δημήτρης Ιτούδης ανακοίνωσε την 12άδα της Εθνικής Eλλάδας για το Eurobasket

Οι Λεωνίδας Κασελάκης και Λευτέρης Μποχωρίδης αποτέλεσαν τους τελευταίους δύο παίκτες που «έκοψε» ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Δημήτρης Ιτούδης, προκειμένου να καταλήξει στη δωδεκάδα, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ 2022.

Παραμονή της πρεμιέρα της Εθνικής Ανδρών στον 3ο όμιλο της διοργάνωσης στο Μιλάνο, απέναντι στην Κροατία (2/9, 18:00), ο Έλληνας τεχνικός ανακοίνωσε ότι οι δύο διεθνείς δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα. Τόσο ο Λεωνίδας Κασελάκης, όσο και ο Λευτέρης Μποχωρίδης εξέφρασαν την επιθυμία τους να ακολουθήσουν την προπόνηση και να βοηθήσουν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η απόφαση του Δημήτρη Ιτούδη πάρθηκε μετά από ενημέρωση από το ιατρικό επιτελείο για τους 12 διεθνείς που θα αγωνιστούν στο Ευρωμπάσκετ 2022, όπερ σημαίνει ότι η Εθνική θα παραταχθεί πάνοπλη στην αυριανή πρεμιέρα, χωρίς πιθανή απουσία των αμφίβολων Κώστα Σλούκα, Κώστα Αντετοκούνμπο, Ιωάννη Παπαπέτρου και Γιώργου Παπαγιάννη.

Οι 12 που θα συνεχίσουν είναι οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Μιχάλης Λούντζης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Αγραβάνης, Νικ Καλάθης, Κώστας Σλούκας, Γιώργος Παπαγιάννης, Κώστας Παπανικολάου, Ιωάννης Παπαπέτρου, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο.

