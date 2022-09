Κόσμος

ΗΠΑ: Πιλότος απειλεί να ρίξει αεροσκάφος σε κατάστημα (βίντεο)

Το μικρό αεροσκάφος φαίνεται σε βίντεο από τα social media να κάνει κύκλους, πετώντας σε χαμηλό ύψος.

Υπό κράτηση βρίσκεται ο πιλότος ενός μικρού αεροσκάφους που απειλούσε να το ρίξει του σε ένα τοπικό κατάστημα της αλυσίδας καταστημάτων της Walmart στο Μισισίπι, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN.

Η τοπική αστυνομία του Τουπέλο στο Μισισίπι ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε σχετικά με την κατάσταση νωρίτερα σήμερα και άρχισε να συνομιλεί απευθείας με τον πιλότο.

«Με την κινητικότητα ενός αεροπλάνου αυτού του τύπου, η ζώνη κινδύνου είναι πολύ μεγαλύτερη ακόμα και από αυτή του Τουπέλο», ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο Facebook η τοπική αστυνομία.

Η αστυνομία ενημέρωσε ότι τόσο το κατάστημα της Walmart, αλλά και ένας σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων εκκενώθηκαν και ότι οι άνθρωποι διασκορπίστηκαν στις γύρω περιοχές.

Video sent by @AlyssaWTVA of the plane that's threatening to crash in Tupelo. https://t.co/hfbBIAjpD6 pic.twitter.com/5uEwagzsJI — WTVA 9 News (@wtva9news) September 3, 2022

Αποσπάσματα από βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα το Reuters, φαίνεται να έδειχναν ένα μικρό αεροσκάφος που κάνει κύκλους πετώντας σε χαμηλό ύψος.

