Κοινωνία

Φωτιές: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν τη Δευτέρα (χάρτης)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές υψηλού κινδύνου για την Δευτέρα.

Αν και η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από το βράδυ της Κυριακής, ο κίνδυνος για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών παραμένει υψηλός, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στις εξής περιοχές:

Αττική και Κύθηρα

Νότια Εύβοια

περιοχές σε Λακωνία

Κρήτη

Δωδεκάνησα

Κυκλάδες

Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο & Ικαρία