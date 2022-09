Αθλητικά

Eurobasket: Η Γερμανία κερδισμένη στο “θρίλερ” με την Λιθουανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από δυο παρατάσεις έληξε ο αγώνας... θρίλερ μεταξύ Γερμανίας και Λιθουανίας στην Κολονία. Μεγάλη κερδισμένη η ομάδα του Γκόρντι Χέρμπερτ. Ένσταση κατέθεσε η Λιθουανία.



Χρειάστηκε να παίξουν δύο παρατάσεις για να λύσουν τις διαφορές τους Λιθουανία και Γερμανία στην Κολονία. Εν τέλει, η ομάδα του Γκόρντι Χέρμπερτ ήταν η μεγάλη κερδισμένη, αφού επικράτησε 109-107, σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του 2ου Ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2022, κάνοντας το 3/3.

Το παιχνίδι ήταν εξαιρετικά αμφίρροπο από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος του. Η ομάδα του Χέρμπερτ έκανε ένα μίνι ξέσπασμα στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου, ξεφεύγοντας με οκτώ πόντους (24-32), ωστόσο οι Λιθουανοί αντέδρασαν για να κλείσουν το ημίχρονο στο -5. Παρόμοιο σκηνικό και στην τρίτη περίοδο, με τους Λιθουανούς να ισοφαρίζουν σε 63-63.

Η πρώτη πράξη του δράματος παίχθηκε στο τέλος του ματς. Η Γερμανία προηγήθηκε με επτά πόντους (82-89) όμως κάπου εκεί έπαθε… καθίζηση, με το ματς να οδηγείται στην παράταση.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα, της πρώτης παράτασης, η ομάδα του Κάζις Μακσβίτις προηγήθηκε με 96-93, όμως με καλάθι και φάουλ οι δυο ομάδες οδηγήθηκαν σε δεύτερο εξτρά πεντάλεπτο.

Οι παίκτες του Χέρμπερτ, με πρωτεργάτες τους Φραντζ Βάγκνερ (32π, 8ριμπ), Ντένις Σρέντερ (25π, 5ριμπ, 8ασ) και Μάοντο Λο (21π) αυτή τη φορά διατήρησαν την ψυχραιμία τους, φτάνοντας εν τέλει στη νίκη.

Δεν έφτασε στους Λιθουανούς η τρομερή εμφάνιση του Γιόνας Βαλαντσιούνας που σταμάτησε στους 34 πόντους έχοντας και 14 ριμπάουντ, με τον Μάριους Γκριγκόνις να προσθέτει 17 (και επτά ριμπάουντ). Σε δύσκολη θέση πλέον η ομάδα του Μακσβίτις μετά τις τρεις σερί ήττες.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 41-46 (ημ), 65-66, 89-89 (κα), 96-96 (παρ), 107-109.

Ένσταση κατέθεσε η Λιθουανία

Η Λιθουανία μετά τη λήξη του αγώνα κατέθεσε ένσταση. Συγκεκριμένα, οι Λιθουανοί κατέθεσαν ένσταση κατά του κύρους του αγώνα, όπως αποκάλυψε ο προπονητής της «Λιέτουβα», Κάζις Μακσβίτις. «Το επίπεδο των παικτών και του παιχνιδιού στο Ευρωμπάσκετ είναι κατά πολύ υψηλότερο από το επίπεδο των διαιτητών. Είμαστε συγκλονισμένοι. Καταθέσαμε ένσταση κατά του κύρους του αγώνα», είπε συγκεκριμένα ο τεχνικός της Λιθουανίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Formula 1: Ο Φερστάπεν νικητής στο GP Ολλανδίας

Τροχαίο: Σκοτώθηκε 17χρονος ντελιβεράς

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: έντονα φαινόμενα από το βράδυ της Κυριακής