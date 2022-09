Κοινωνία

Δολοφονία στα Πετράλωνα: Το θύμα ήταν ο πιστολέρο της πλατείας Βάθη

Όπως όλα δείχνουν τα δύο περιστατικά αποδίδονται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών.



Την ταυτότητα του θύματος που... γάζωσαν τα ξημερώματα της Κυριακής, στα Πετράλωνα βρήκαν οι άνδρες της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα είναι ο πιστολέρο της πλατείας Βάθη και τα δύο περιστατικά αποδίδονται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο αλλοδαπός τον οποίο εκτέλεσαν δύο άγνωστοι, με 14 σφαίρες, τα ξημερώματα, στην οδό Αλκμήνης 107, ήταν σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών.

Σημειώνεται, ότι πάνω στο θύμα, εκτός από το κινητό, βρέθηκε και μεγάλο χρηματικό ποσό.

