Άρης - ΠΑΟΚ: Χωρίς νικητή το ντέρμπι

Ισόπαλο δίχως τέρματα έληξε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ με τον Κοτάρσκι να αποκρούει πέναλτι του Γκρέι.

Άρης και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι δίχως τέρματα (0-0) στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Το παιχνίδι, που στο μεγαλύτερο διάστημα του β’ ημιχρόνου έγινε υπό δυνατή βροχή, κρίθηκε εν πολλοίς στο χαμένο πέναλτι του Αντρέ Γκρέι στο 53ο λεπτό (απέκρουσε ο Κοτάρσκι) και θα ξεχαστεί σύντομα. Αποβλήθηκαν στις καθυστερήσεις οι Μπριάν Νταμπό και Ομάρ Ελ Καντουρί.

Το παιχνίδι, το οποίο ξεκίνησε με δεκάλεπτη καθυστέρηση λόγω των καπνογόνων που είχαν ανάψει οι φίλοι των γηπεδούχων, δεν είχε καθόλου ρυθμό στο πρώτο μέρος. Στο 7’, από ασυνεννοησία στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Ματέο Γκαρσία δεν κατάφερε να γυρίσει σωστά την μπάλα, με τον Ντομινίκ Κοτάρσκι να σώζει.

Είκοσι λεπτά μετά, από κόρνερ του Κάλεντ Νάρεϊ, ο Ντόουγκλας Αουγκούστο πήρε την κεφαλιά μα αστόχησε. Στο 35’ ο Άρης σπατάλησε την καλύτερη ευκαιρία του, η οποία ήταν προϊόν της ποιότητας του Ντάνιελ Μαντσίνι, το σουτ του οποίου όμως έδιωξε σε κόρνερ ο Κοτάρσκι.

Το δεύτερο μέρος ήταν… άλλη ιστορία, τουλάχιστον στο ξεκίνημά του. Στο 50’ ο Μπράντον Τόμας δεν μπόρεσε να νικήσει τον Χουλιάν Κουέστα και στο επόμενο λεπτό ο Άρης κέρδισε πέναλτι, σε ανατροπή του Σαλέμ Εμπακατά από τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.

Η εκτέλεση, όμως, από τον Γκρέι ήταν κάκιστη – στην αγκαλιά του Κοτάρσκι. Κι αφού ο Κροάτης τερματοφύλακας έδιωξε σε κόρνερ και τη βολίδα του Μαντσίνι στο επόμενο λεπτό, η επιθετική… καταιγίδα των γηπεδούχων κόπασε για να αρχίσει η κανονική.

Η βροχή και οι πολλές αλλαγές χάλασαν το ρυθμό του αγώνα, με το 0-0 να μένει μέχρι τέλους. Παραλίγο να προκληθεί σύρραξη στις καθυστερήσεις, με τον Λουίς Γκοντίνιο να αποβάλει τους Νταμπό και Ελ Καντουρί.

Για τρίτο παιχνίδι με τον Απόστολο Τερζή σε ρόλο υπηρεσιακού τεχνικού, Άρης και ΠΑΟΚ αναδεικνύονται ισόπαλοι, με το «Χ» να αφήνει περισσότερο ικανοποιημένους τους φιλοξενούμενους του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Τόλης Τερζής): Κουέστα, Εμπακατά, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μαζικού, Ντουκουρέ, Ντιοπ (46’ Νταμπό), Μαντσίνι (81’ Καμάτσο), Ματέο Γκαρσία (81’ Ζερβινιό), Μανού Γκαρθία (63’ Ιτούρμπε), Γκρέι (63’ Πάλμα).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Τσαούσης (59’ Βιεϊρίνια), Κουλιεράκης, Ίνγκασον, Λύρατζης, Ντάντας (59’ Μπίσεσβαρ), Κούρτιτς, Ντόουγκλας, Α. Ζίβκοβιτς (73’ Ελ Καντουρί), Νάρεϊ, Μπράντον (63’ Ολιβέιρα).

