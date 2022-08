Αθλητικά

Παναιτωλικός - Άρης: Ανώμαλη προσγείωση στο Αγρίνιο για τους “κίτρινους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ο Παναιτωλικός επικράτησε του Άρη στο Αγρίνιο, σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ο Παναιτωλικός επικράτησε με 3-1 του Άρη στο Αγρίνιο, σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Λεβάν Σενγκέλια (15’), Νίκος Καρέλης (63’) και Ναντρέι Νταγκό (76’) τα γκολ για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου που είχε και δοκάρι σε φάουλ του Ντέμπι Φλόρες. Ισοφάρισε προσωρινά ο Λουίς Πάλμα (20’) για την ομάδα του Χερμάν Μπούργος που έδειξε αμυντικές αδυναμίες.

Το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό στο ξεκίνημά του, κάτι που βόλεψε τους γηπεδούχους. Στο 9’ ο Καρέλης τροφοδότησε τον ταχύτατο Νταγκό, αλλά από πλάγια θέση ο Ιβοριανός δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά τον Χουλιάν Κουέστα που ήταν εκτός περιοχής.

Ο Καρέλης δεν κοντρόλαρε σωστά δυο λεπτά μετά όντας σε πλεονεκτική θέση, αλλά στο 15’ ο Σενγκέλια «χόρεψε» τον Μάρβιν Πίρσμαν και με το αριστερό άνοιξε το σκορ. Η αντίδραση του Άρη ήταν άμεση.

Κι αν το πρώτο σουτ του Πάλμα βρήκε σε ετοιμότητα τον Γιάννη Ανέστη, αυτό που έκανε ο άσος από την Ονδούρα με τη συμπλήρωση 20 λεπτών, έφερε το 1-1. Στο 32’ ο Ντάνιελ Μαντσίνι ανάγκασε σε νέα επέμβαση τον Ανέστη, όμως τα «καναρίνια» είχαν τη σημαντικότερη φάση, με το φάουλ του Φλόρες να σταματάει στη δεξιά δοκό της εστίας του Κουέστα.

Παρόμοιο σκηνικό και στο δεύτερο μέρος. Ο Ανέστης σταμάτησε σε δύο χρόνους τον Μαντσίνι στο 55’ κι οκτώ λεπτά μετά, οι Αγρινιώτες πήραν εκ νέου το προβάδισμα. Η σέντρα-σουτ του Νταγκό σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι έπειτα από παρέμβαση του Φαμπιάνο Λέισμαν, αλλά στην επαναφορά με το κεφάλι ο Καρέλης την έσπρωξε στα δίχτυα για το 2-1.

Στα επόμενα λεπτά, μάλιστα, ο πρώην φορ του Παναθηναϊκού σπατάλησε δύο μοναδικές ευκαιρίες για να πετύχει κι άλλο γκολ, όμως ήταν άστοχος. Ο Αντρέ Γκρέι παραλίγο να κάνει τους γηπεδούχους να πληρώσουν για τις χαμένες φάσεις, όμως το 3-1 δεν άργησε να έρθει.

Σέντρα του Ντουάρτε από τα δεξιά, με τον Νταγκό να νικάει τον Σαλέμ Εμπακατά στον αέρα και με κεφαλιά να βρίσκει δίχτυα στο 76ο λεπτό. Κι αφού στο 82’ ο Ζερβίνιο σούταρε πάνω στον… πεσμένο Γκρέι με τον Ανέστη εξουδετερωμένο, τα πάντα τελείωσαν. Κι ας αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις ο Χόρχε Ντίας.

Τα «καναρίνια» πανηγύρισαν τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα, υποχρεώνοντας παράλληλα τους Θεσσαλονικείς στην πρώτη φετινή απώλεια βαθμών.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Ντίας – Ντουκουρέ.

Κόκκινες: Ντίας (90΄+3 δεύτερη κίτρινη)

Οι ενδεκάδες:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Αποστολάκης (83’ Λιάβας), Λάρσον, Κορνέλιους, Χατζηθεοδωρίδης, Μλάντεν, Φλόρες (59’ Ντουάρτε), Ντίας, Νταγκό (84’ Χουχούμης), Σενγκέλια (71’ Μόρσεϊ), Καρέλης (84’ Πέδρο).

ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Εμπακατά, Πίρσμαν, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Ντουκουρέ, Μανού Γκαρθία (73’ Ζερβίνιο), Μαντσίνι (61’ Καμάτσο), Ιτούρμπε (73’ Ματέο Γκαρσία), Πάλμα (61’ Παπέ Σεϊκ), Γκρέι (84’ Χατζηιωάννου).

*** Στο γήπεδο βρέθηκαν και μέλη της δομής «Εις το όνομα του Άλκη» που τίμησαν τον Παναιτωλικό για τις δράσεις του μετά τη δολοφονία του αδικοχαμένου Αλκιβιάδη Καμπανού, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου. Το συγκλονιστικό πανό του σκιτσογράφου Χρήστου Παπανίκου, όπου ο Τίτορμος κρατάει στα χέρια του το άψυχο κορμί του 19χρονου Άλκη, βγήκε σε πλειστηριασμό, με τα έσοδα να πηγαίνουν στη δομή.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Νεκρός ανήλικος που έκανε μπάνιο στην θάλασσα (εικόνες)

Έγκλημα στην Αίγινα: ο σκούφος, τα λάθη και οι “συνεργοί”

Κακοκαιρία τον Αύγουστο: το 1975 και οι απαντήσεις για το φαινόμενο