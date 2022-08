Αθλητικά

Super League: Τα μέτρα κατά της βίας στα γήπεδα

Οι οδηγίες που δόθηκαν σε σύσκεψη που έγινε ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος της Super League.

Το πρωτάθλημα της Super League 2022-2023, θα ξεκινήσει με πλήρη εφαρμογή της Νομοθεσίας, επεσήμανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε για τον έλεγχο της βίας στα γήπεδα.

Ο Υπουργός ενημερώθηκε για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από την Ελληνική Αστυνομία στις λέσχες φιλάθλων ώστε αυτές να λειτουργούν υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου και ζήτησε τον τεχνικό έλεγχο, έως τις 17 Αυγούστου, όλων των καμερών ασφαλείας και των control room στα 14 γήπεδα όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες του Πρωταθλήματος: «Η Ελληνική Αστυνομία είναι εγγυητής της εφαρμογής του Νόμου. Πέρυσι, συνέβη ένα γεγονός που συγκλόνισε της ελληνική κοινωνία, η δολοφονία του 19χρονου Άλκη, συνελήφθησαν όλοι οι ένοχοι, όμως απόλυτη προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να μην συμβεί ποτέ ξανά τέτοιο περιστατικό. Οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί, ώστε η Νομοθεσία να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Κανένα από τα μαγαζιά χουλιγκανισμού που υπήρχαν, δεν πρέπει να ανοίξει πάλι», επεσήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Αναλυτικά δόθηκαν οι εξής οδηγίες:

Όλα τα εισιτήρια θα είναι ηλεκτρονικά και ονομαστικοποιημένα, ενώ θα πραγματοποιούνται έλεγχοι ταυτοπροσωπίας από την Ελληνική Αστυνομία κατά την είσοδο στα γήπεδα, με την επιβολή των ανάλογων ποινών που προβλέπει ο Νόμος στους παραβάτες

Κανένας φίλαθλος δεν θα μπορεί να εισέρχεται στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο

Οι λέσχες φιλάθλων θα λειτουργούν με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριος Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξης Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, ο Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Γεώργιος Γιάννινας, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κανέλλος, ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης, Υποστράτηγος Ελευθέριος Γκαρίλας και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Εμμανουήλ Δουρβετάκης.

