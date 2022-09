Κόσμος

Ζελένσκι: Θέσαμε υπό τον έλεγχό μας τρεις οικισμούς στα νότια και στα ανατολικά

«Καλές αναφορές» για ανακατάληψη τριών οικισμών είχε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως είπε ο ίδιος, επικαλούμενος την ενημέρωσή του από τους στρατιωτικούς διοικητές και τους επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι (φωτογραφία, επάνω, από το Facebook) δήλωσε σήμερα πως οι ουκρανικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους δύο οικισμούς στη νότια Ουκρανία, έναν τρίτο στα ανατολικά και επιπρόσθετο έδαφος στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Δεν είπε ακριβώς που βρίσκονται τα εδάφη αυτά και δεν ανέφερε τη χρονική σειρά που ανακτήθηκαν, εκτός από το ότι έλαβε «καλές αναφορές» σε μια συνάντηση σήμερα από τους στρατιωτικούς διοικητές και τους επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών.

Στο νυχτερινό διάγγελμά του μέσω βιντεοσύνδεσης, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τις ουκρανικές δυνάμεις για την απελευθέρωση ενός οικισμού στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ και την κατάληψη «κάποιων υψωμάτων» επίσης σε μια ανατολική περιοχή στην κατεύθυνση του Λισιτσάνσκ-Σιβέρσκ και για την απελευθέρωση δύο νότιων οικισμών.

Ο Κιρίλο Τιμοσένκο, αναπληρωτής προσωπάρχης του προέδρου, ανάρτησε νωρίτερα φωτογραφία που δείχνει στρατιώτες να υψώνουν την ουκρανική σημαία πάνω από ένα χωριό το οποίο φέρεται να βρίσκεται στη νότια περιοχή που είναι το κύριο επίκεντρο της αντεπίθεσης.

«Βισοκοπίλια. Περιοχή Χερσώνας. Ουκρανία. Σήμερα», έγραψε ο Τιμοσένκο σε ανάρτησή του στο Facebook, πάνω στη φωτογραφία τριών στρατιωτών σε στέγη, με έναν από αυτούς να τοποθετεί την ουκρανική σημαία σ’ ένα πόστο.



Βόρεια της χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία κατέλαβε και προσάρτησε η Μόσχα τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2014, η περιφέρεια της Χερσώνας καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις στην παρούσα σύγκρουση.

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές της περιοχής Λουγκάνσκ κατέλαβαν το Λισιτσάνσκ στις αρχές Ιουλίου στο πλαίσιο μάχης για την περιφέρεια Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, που περιλαμβάνει επίσης το Σιβέρσκ.

