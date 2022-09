Υγεία - Περιβάλλον

“Καλημέρα Ελλάδα” - Καταγγελία: Ογκολόγος εξαπάτησε ασθενή με καρκίνο (βίντεο)

Γιατρός εξαπάτησε καρκινοπαθή με δήθεν φάρμακο. Τι καταγγέλλει η σύζυγός του στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Σε μία πολύ σοβαρή καταγγελία προχώρησε η σύζυγος καρκινοπαθούς από την Θεσσαλονίκη, την οποία έκανε γνωστή μέσα από την εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα.

Σύμφωνα με την κ. Μεταξούλα Βασιλείου, ογκολόγος γιατρός από το Θεαγένειο Νοσοκομείο φέρεται να τους ζήτησε 10.000 ευρώ για να του φέρει φάρμακο από την Αμερική.

Ο εν λόγω γιατρός που παρακολουθούσε τον ασθενή τα τελευταία τρία χρόνια τους ζήτησε να καταβάλουν το ποσό στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου να τους φέρει το φάρμακο, ωστόσο το φάρμακο δεν ήρθε ποτέ.

Το ζευγάρι απευθύνθηκε στην δικηγόρο Δέσποινα Ποϊριατζίδου, η οποία επικοινώνησε με τον γιατρό. Στην συνομιλία τους παραδέχτηκε ότι το φάρμακο δεν υπάρχει και τα χρήματα τα πήρε για προσωπική του χρήση.

