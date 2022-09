Πολιτική

Χατζηδάκης: Πρώτα ήταν ο κ. Τσίπρας, ακολούθησε ο Ρουβίκωνας

Η ανάρτηση του υπουργού Εργασίας για την επίθεση που έξω από το σπίτι του από μέλη του Ρουβίκωνα.

Ανάρτηση με αφορμή την επίθεση του Ρουβίκωνα έξω από το σπίτι του, υποστηρίζοντας πως «πρώτα ήταν ο κ. Τσίπρας, τώρα είναι ο Ρουβίκωνας», έκανε στον προσωπικό του λογιαριασμό στο Facebook ο Κωστής Χατζηδάκης.

Η ανάρτηση του

«Πρώτα ήταν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μου χρέωσε την αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη! Ακολούθησαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και trolls που πρόσκεινται σ' αυτό το κόμμα, στο διαδίκτυο. Χθες ήταν η σειρά των μηχανοκίνητων τμημάτων του Ρουβίκωνα που εκδήλωσαν, για δεύτερη φορά σε λίγους μήνες, με τον γνωστό "ρομαντικό" τους τρόπο, τις ίδιες απόψεις έξω από το σπίτι μου» αναφέρει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

«"Δεκαπλασιάστηκαν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ο Χατζηδάκης μάς έλεγε ότι θα μείνουν σταθερές". Πότε τα έλεγε ο Χατζηδάκης; Το 2019, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας για τη διάσωση της ΔΕΗ, η οποία πράγματι δεν οδήγησε σε αύξηση των τιμολογίων, παρά απειροελάχιστα, όπως άλλωστε είχα σημειώσει. Αν υπάρχει ένας που πιστεύει το αντίθετο, ας το αποδείξει!» επισημαίνει ο κ. Χατζηδάκης και προσθέτει: «Στους Ρουβίκωνες έχω να πω μόνο ότι δεν τους φοβάμαι, όπως δεν φοβήθηκα, όταν δέχθηκα τη γνωστή επίθεση στο Σύνταγμα το 2010, (φωτογραφία της οποίας αναρτούν, επιχαίροντας στο διαδίκτυο, διάφοροι "προοδευτικοί"). Συνέχισα την πορεία μου, υπερασπιζόμενος τις δικές μου φιλελεύθερες ιδέες και θα συνεχίσω τη διαδρομή μου με μετριοπάθεια και αξιοπρέπεια. Άλλο διάλογο μαζί τους δεν κάνω. Εγώ με τις αρχές που υποστηρίζω σταθερά, εκείνοι με το μίσος τους. Ο καθένας με ό,τι έχει».

«Στον ΣΥΡΙΖΑ όμως έχω να πω περισσότερα. Έχει παραγίνει -ακόμα και για τα μέτρα αυτού του κόμματος- με την ψευδολογία, την τοξικότητα και τον κυνισμό. Λειτουργούν πια ως θρησκευτική σέχτα. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Χρησιμοποιούν κάθε ψεύδος και δεν διστάζουν να σπιλώσουν κάθε πολιτικό τους αντίπαλο για μια χούφτα ψήφους. Πολλές φορές μάλιστα με μια πολιτική που συνδυάζει το ψεύδος με το μίσος.

Από αυτούς ξεκίνησε η "επιχειρηματολογία" του Ρουβίκωνα. Μιλάνε όλοι, με πρώτο τον κ. Τσίπρα, για την Ελλάδα που δήθεν είναι "η πρώτη στην Ευρώπη στις τιμές του ρεύματος", ενώ τα επίσημα στοιχεία του Household Energy Price Index for Europe (HEPI), που δημοσιεύονται όλους τους τελευταίους μήνες, δείχνουν μια τελείως διαφορετική εικόνα. Η Ελλάδα τον Ιούλιο π.χ. ήταν στην 21η θέση στις τιμές λιανικής στις 33 χώρες της Ευρώπης συνολικά, ενώ η Ισπανία (χώρα μοντέλο για εκείνους) στην 16η θέση και η Πορτογαλία (επίσης χώρα μοντέλο) στην 14η θέση. Πιο ακριβές από εμάς δηλαδή!

Και αυτό, λόγω των πολιτικών που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση και οι οποίες στηρίζονται βασικά στους πόρους του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης -κυρίως με χρήματα που προέρχονται από τα αυξημένα τέλη που καταβάλλουν οι ηλεκτροπαραγωγοί για την εκπομπή ρύπων- στην αυστηρότατη φορολόγηση των υπερκερδών των παραγωγών, αλλά και τις εκπτώσεις της ΔΕΗ, που, εξαιτίας αυτού του λόγου, έχει μηδενίσει την κερδοφορία της.

ΣΥΡΙΖΑ και Ρουβίκωνας χρησιμοποιούν, όπως σημείωσα, δήλωσή μου του 2019 ότι δεν θα αυξηθεί το ρεύμα, σάμπως είχα κληρονομικό χάρισμα να προβλέψω ότι δυόμισι χρόνια μετά θα εισβάλει ο Πούτιν στην Ουκρανία! Με όλες τις γνωστές συνέπειες στην εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου και του ρεύματος διεθνώς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως δεν το κάνει από πολιτική αφέλεια. Το κάνει, διότι το ψέμα και η σπίλωση των αντιπάλων του έχουν γίνει δεύτερη φύση του. Με τον ίδιο ξεδιάντροπο τρόπο διαστρεβλώνουν δηλώσεις μου για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών στη χονδρική αγορά ενέργειας που επιχειρήσαμε στα τέλη του 2020. Οι αντιδράσεις, άλλωστε, ιδιαίτερα των παραγωγών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας -που εθίγησαν από αυτή την πολιτική- ήταν δημόσιες και μιλούν από μόνες τους. Δημόσιες, επίσης, ήταν οι προειδοποιήσεις μου και προς τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας να σεβαστούν τότε τη λειτουργία της αγοράς, διότι διαφορετικά θα υφίσταντο αμέσως τις συνέπειες και οι παραγωγοί μπορεί επίσης τότε να ενοχλήθηκαν, αλλά πάντως προσαρμόστηκαν.

Από το 2020 και μετά, όμως, στον χώρο της ενέργειας έχει μεσολαβήσει ένας οικονομικός αιώνας. Οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν ανέβει πάνω 10 έως 15 φορές, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Γι' αυτό και αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναθεώρησαν και αναθεωρούν την πολιτική τους σε πολλά ζητήματα, όπως π.χ. η απολιγνιτοποίηση που επηρεάζεται φυσικά σε όλη την Ευρώπη, λόγω των απρόβλεπτων αυτών εξελίξεων. Η δε Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια, αφού έδειξε μεγάλη ατολμία στην αντιμετώπιση της κρίσης, επιτέλους φαίνεται ότι ακούει τις προτάσεις Ντράγκι-Μητσοτάκη για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στις 27 χώρες-μέλη. Η δική μας κυβέρνηση εν τω μεταξύ έχει λάβει βέβαια ουσιαστικά και γενναία μέτρα για την απάλυνση του προβλήματος. Πολύ πιο ουσιαστικά από όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ, αν λάβουμε υπόψη και τις αντοχές της οικονομίας.

Αυτή είναι η αλήθεια! Ορισμένοι φανατικοί του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην την καταλαβαίνουν και φαίνεται πως είναι έτοιμοι να παπαγαλίσουν ό,τι τους λέει το κόμμα. Υπάρχουν όμως κι άλλοι στην αξιωματική αντιπολίτευση που τα αντιλαμβάνονται όλα, αλλά δεν ντρέπονται για τίποτα! Και χρησιμοποιούν και το πιο μεγάλο ψέμα για την πιο μικρή ελπίδα αλλαγής των πραγμάτων προς όφελός τους. Στην Ελλάδα είμαστε λίγοι και γνωριζόμαστε καλά μεταξύ μας. Η ψευδομανία του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστή στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι καταδίκασαν αυτό το κόμμα το 2019 και συνεχίζουν να το καταδικάζουν ακόμα και σε δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται σε φιλικά του μέσα ενημέρωσης. Γνωστή όμως είναι και η προσπάθεια του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, να αντιμετωπίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία αλλεπάλληλες κρίσεις τα τελευταία τρία χρόνια, τις περισσότερες φορές εξωγενείς, όπως είναι η διεθνής ενεργειακή κρίση.

Θα μου επιτρέψετε να πω ότι γνωστή είναι και η δική μου διαδρομή. Η στοχοποίησή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι άσχετη με το ξεμπρόστιασμά τους σε όλο τον ελληνικό λαό για τη γνωστοποίηση της δραματικής κατάστασης της ΔΕΗ την οποία είχαμε παραλάβει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Τους ενοχλεί, διότι έδειξα ποια ήταν η πολιτική τους στη ΔΕΗ και σε ποιο κατάντημα την παρέδωσαν, ενισχύοντας μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ τους ανταγωνιστές της -ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς- με τα "περιβόητα" ΝΟΜΕ! Αυτοί οι ανεξάρτητοι και υπερασπιστές των φτωχών! Τους ενοχλεί επίσης που το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έπαψε να είναι το προπύργιο για την πολεμική τους απέναντι στην κυβέρνηση. Έπαψε, διότι η ανεργία από 17,3%, που μας την παρέδωσαν, έπεσε στο 11,4% τον Ιούλιο. Έπαψε, διότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί ήδη περίπου 10% σε σχέση με την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ και θα αυξηθεί φυσικά κι άλλο το 2023. Έπαψε το υπουργείο Εργασίας να είναι προπύργιο των επιθέσεων τους, διότι μόνο τους 19 μήνες που είμαι υπουργός έχουν εκδοθεί 400.000 κύριες συντάξεις, που είναι ρεκόρ όλων των εποχών.

Η κυβέρνηση αυτή, κάνοντας κοινωνική πολιτική στην πράξη, τους χαλάει τη μανέστρα και η μόνη απάντηση που βρίσκουν είναι περισσότερα ψέματα, περισσότερο μίσος και περισσότερη συκοφαντία. Ας μην αυταπατώνται όμως: Όσα ψεύδη κι αν χρησιμοποιήσουν, όσο και αν αδίστακτα συκοφαντήσουν, όσες επιθέσεις κι αν κάνει ο Ρουβίκωνας, η αλήθεια δεν κρύβεται και η πραγματικότητα θα 'ναι εδώ, για να τους εκδικείται! Προχωρούμε μπροστά με έργο και αφήνουμε τους ψευδολόγους να "βουλιάξουν" στα ψεύδη τους. Βλάπτουν τον εαυτό τους, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία σε αυτό. Δυστυχώς, όμως, η ψευδολογία, η τοξικότητα και το μίσος, βλάπτουν την επιδίωξη όλων των Ελλήνων να πάει η πατρίδα μας μπροστά αυτές τις δύσκολες ώρες» τονίζει ο κ. Χατζηδάκης.

