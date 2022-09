Οικονομία

Τουρκία: Ο πληθωρισμός σε νέο ποσοστό ρεκόρ

Στα ύψη είναι ο πληθωρισμός, ενώ τα ανεπίσημα στοιχεία τον «δείχνουν» υπερδιπλάσιο.

Στο 80,2% ανήλθε τον Αύγουστο 2022 ο πληθωρισμός στην Τουρκία, το υψηλότερο ποσοστό από το 1998, ενώ όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, η ομάδα ανεξάρτητων οικονομολόγων ENAG, εξηγεί ότι, ο πληθωρισμός στην πραγματικότητα ανέρχεται στο 181,4%.

Τον περασμένο μήνα, η Κεντρική Τράπεζα, σόκαρε τους επενδυτές μειώνοντας το επιτόκιο στο 13% από 14%.

Η χαλαρή νομισματική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας έχει προκαλέσει πτώση της λίρας και αύξηση πληθωρισμού. Η λίρα μειώθηκε κατά 44% έναντι του δολαρίου πέρυσι και έχει χάσει περισσότερο από το ένα τέταρτο της αξίας της το 2022.

