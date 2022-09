Οικονομία

Αυξήσεις στις συντάξεις από... τον Μάρτιο

Γιατί οι δικαιούχοι θα δουν με καθυστέρηση μηνών τις αυξήσεις στις συντάξεις τους. Ποιοι θα πάρουν δύο και τρεις αυξήσεις και ποιες συντάξεις θα μείνουν στάσιμες.

Στο τέλος Μαρτίου με τις συντάξεις του Απριλίου, ίσως και στο τέλος Φεβρουαρίου με τις συντάξεις του Μαρτίου, αναμένεται να καταβληθούν οι αυξήσεις του 2023 σε περίπου 1,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Αυτό καθώς κάθε χρόνο ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης και το ετήσιο ύψος του πληθωρισμού, βάσει των οποίων θα αποφασιστεί το ποσοστό της αύξησης, οριστικοποιούνται μετά από τον Ιανουάριο.

Επομένως τα ποσά θα δοθούν με καθυστέρηση μεν, αλλά αναδρομικά από 1/1/ 2023.

Δηλαδή, οι συνταξιούχοι θα πάρουν στο τέλος Μαρτίου την αύξηση τεσσάρων μηνών, καθώς θα λάβουν αναδρομικά την αύξηση για Ιανουάριο έως και Μάρτιο, μαζί με την αύξηση του Απριλίου. Αντίστοιχα, αν οι αυξήσεις καταβληθούν στα τέλη Φεβρουαρίου - κάτι που θεωρείται λιγότερο πιθανό - τότε θα πληρωθεί η αύξηση για τρεις μήνες ταυτόχρονα.

Αυτό το διάστημα οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ κάνουν υπολογισμούς, τρέχοντας τα αρχεία με αυξήσεις στις συντάξεις από 5% έως 7%, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιες κατηγορίες συνταξιούχων διατηρούν μικρή η μηδενική προσωπική διαφορά και δικαιούνται αυξήσεις. Η καταγραφή της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων ξεκινά από μηδενική βάση και «τρέχει» ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία (π.χ 500 έως 600 ευρώ, 600 έως 700 ευρώ κ.ο.κ).

Σε κάθε κατηγορία καταγράφεται ποιοι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στην τσέπη και ποιοι στα χαρτιά, καθώς διατηρούν θετική προσωπική διαφορά. Στόχος των ασκήσεων είναι να εκτιμηθεί το συνολικό κόστος, ώστε τον Οκτώβριο να καταρτιστεί νέος προϋπολογισμός που θα περιλαμβάνει τα αυξημένα κονδύλια για τις συντάξεις από την 1/1/2023.

Επιπλέον αύξηση το 2023 θα πάρουν 150.000 παλαιοί συνταξιούχοι με πάνω από τα 30 έτη ασφάλισης που μηδένισαν την προσωπική διαφορά και δικαιούνται να πληρωθούν την 4η δόση αύξησης του επανϋπολογισμού.

Σύμφωνα με το παράδειγμα του ΕΦΚΑ συνταξιούχοι των 750 ευρώ (που είναι η μέση σύνταξη) με ένα υποθετικό σενάριο ότι οι αυξήσεις θα κυμανθούν στο 6,5% με 7%, αυτομάτως θα εισπράξουν 600 με 630 ευρώ επιπλέον , αν συνυπολογιστεί και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, το κέρδος στην ουσία αγγίζει τα επίπεδα μιας 13ης σύνταξης.

Το ποσό της αύξησης θα επιμεριστεί τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική σύνταξη. Έτσι, για παράδειγμα, μια αύξηση της τάξης του 6% θα οδηγήσει σε εθνική σύνταξη από 384 που είναι σήμερα σε 407 ευρώ.

Αν η συνολική σύνταξη είναι 700 ευρώ μεικτά ( 384 εθνική και 316 ανταποδοτική), η ανταποδοτική θα διαμορφωθεί στα 334,9 ευρώ και η νέα αυξημένη σύνταξη στα 741,9 ευρώ.

Πόσοι θα πάρουν αυξήσεις

Αυξήσεις θα πάρουν 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι από 1/1/2023. Όπως υπολογίζουν οι ειδικοί στην ασφάλιση περίπου 850.000 συνταξιούχοι δεν δικαιούνται αυξήσεις καθώς διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά, η οποία προέκυψε μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων.

Δηλαδή, λαμβάνουν υψηλότερο ποσό σύνταξης από αυτήν που θα έπαιρναν, αν η σύνταξή τους υπολογιζόταν με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. Αυτό σημαίνει ότι αυξήσεις θα πάρουν δύο στους τρεις, οι περισσότεροι από τους οποίους ανήκουν στην κατηγορία των νέων συνταξιούχων. Παράλληλα, περίπου 300.000 συνταξιούχοι θα δουν ελάχιστη αύξηση.

Παραδείγματα

Συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα 14.000 ευρώ ( καθαρό 12.913) το 2022 θα δει να αυξάνεται η σύνταξή του ( με βάση την αύξηση του 7%) σε δωδεκάμηνη βάση στα 14.980 ευρώ ( καθαρό ποσό 13.701 ευρώ) . Το κέρδος του είναι 788 ευρώ ενώ απαλλάσσεται και από την ετήσια εισφορά αλληλεγγύης ύψος 44 ευρώ.

Συνταξιούχος με εισόδημα 20.000 ευρώ ( καθαρό 17.341) θα δει το 2023 το εισόδημά του να αυξάνεται στα 20.903 ευρώ ( καθαρές αποδοχές 18.407 ευρώ) Το κέρδος τους θα είναι 1.156 ευρώ ενώ απαλλάσσεται και από την ετήσια εισφορά αλληλεγγύης ύψους 175 ευρώ.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, στα πολύ υψηλά εισοδήματα - πχ 50.000 ευρώ που δηλώνουν λίγες δεκάδες συνταξιούχων - η αύξηση μπορεί να φτάσει το 13% .

Όπως είπε ο Προϊστάμενος του οικονομικού ρεπορτάζ, Νίκος Ρογκάκος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, οι αυξήσεις στις κύριες συντάξεις θα είναι από 6,5% έως 8% και ενδέχεται να επιφέρουν αυξήσεις και στις επικουρικές συντάξεις.

