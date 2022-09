Κοινωνία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Στάσεις εργασίας των εργαζομένων

Προβλήματα στις μετακινήσεις με τα τρένα θα προκαλέσουν οι στάσεις εργασίας που εξήγγειλαν οι εργαζόμενοι στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Πιθανές καθυστερήσεις και ακυρώσεις κάποιων σιδηροδρομικών δρομολογίων αναμένονται την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου, καθώς η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ, έχει εξαγγείλει στάσεις εργασίας στο προσωπικό με ειδικότητες κίνησης και ελέγχου αμαξοστοιχιών, εξυπηρέτησης επιβατών και οδηγών λεωφορείων, πανελλαδικά, κατά τις ώρες από 10:00 έως 13:00 και από 21:00 έως 23:59.

Η διοίκηση της Hellenic Τrain έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, χωρίς ωστόσο έως αυτήν την ώρα, να έχει λάβει επίσημη απόφαση από το δικαστήριο: «Σχετικά με τις πανελλαδικές στάσεις εργασίας που έχουν προκηρύξει τα Σωματεία ΠΕΠ και ΣΕΠ για αύριο Τρίτη 6/9, η Hellenic Τrain δεν έχει λάβει ακόμα την επίσημη απόφαση του δικαστηρίου. Συνεπώς, δε δύναται προς το παρόν να ενημερώσει αναλόγως το επιβατικό κοινό για τις τυχόν καθυστερήσεις, ή ακυρώσεις των αυριανών δρομολογίων», αναφέρει σε μήνυμα που έστειλε η εταιρία.

Τα σωματεία που έχουν προκηρύξει τις κινητοποιήσεις, σε ανακοίνωσή τους επισημαίνουν πως αυτές αποτελούν «το έσχατο μέσο στο οποίο καταφεύγουμε για την προστασία της υγείας, της σωματικής ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας όλων των εργαζόμενων στις αμαξοστοιχίες στους σταθμούς και τους οδηγούς λεωφορείων. Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες μας, οι εργαζόμενοι στις αμαξοστοιχίες, αλλά και στους σταθμούς, λόγων των συστηματικών καθυστερήσεων και ακυρώσεων δρομολογίων, συνεχίζουν να υφίστανται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους επιθέσεις από επιβάτες, παραβατικούς ή / και απλά εξαγριωμένους, και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητά τους και την υγεία τους».

