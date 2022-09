Κοινωνία

Καταγγελία για ρατσιστική επίθεση από “τάγμα εφόδου” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι καταγγέλλοντες για διανομέα που χτυπήθηκε ανηλεώς και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα, λίγη ώρα μετά από επίθεση σε ομάδα αλλοδαπών, στην ίδια περιοχή.

Νέα καταγγελία για ρατσιστική επίθεση κατά μετανάστη έρχεται στο φως μέσα από τη σελίδα της συλλογικότητας των ΚΕΕΡΦΑ. Σύμφωνα με αυτήν, το περασμένο Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου, 45χρονος μετανάστης διανομέας δέχτηκε επίθεση από τάγμα εφόδου φασιστών στην πλατεία Αγίου Παύλου στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως σημειώνεται, ο Μαλίκ Αλί, βγήκε από το σπίτι του, στο οποίο βρισκόταν με αναρρωτική άδεια μετά από τραυματισμό του στη δουλειά, προκειμένου να πάει μέχρι το περίπτερο στην πλατεία Αγίου Παύλου. Λίγο πριν φτάσει, ομάδα τεσσάρων ατόμων με μηχανάκια, οι δύο εκ των οποίων κρατούσαν ρόπαλα, τον πλησίασαν απειλητικά, ενώ, στη συνέχεια, τον έριξαν κάτω και, φωνάζοντάς του, άρχισαν να τον χτυπάνε στο κεφάλι, και να τον κλωτσούν στα χέρια, την πλάτη και τα πόδια.

Στην καταγγελία των ΚΕΕΡΦΑ αναφέρεται ότι η αστυνομία κατέφτασε αμέσως στο σημείο καθώς, λίγα λεπτά πριν, επίθεση δέχτηκαν μετανάστες από το Μπαγκλαντές που καθόντουσαν έξω από μίνι μάρκετ στην ίδια γειτονιά. Όπως σημειώνεται, το θύμα, αιμόφυρτο, υπέδειξε στους αστυνομικούς τους δράστες, που δεν είχαν αποχωρήσει από την πλατεία. Έγινε προσαγωγή της ομάδας των τεσσάρων αλλά και του μετανάστη, ωστόσο, στο ΑΤ Ομόνοιας, όπου ο 45χρονος ζήτησε να γίνει μήνυση, οι αστυνομικοί του υποδείκνυαν να μην προχωρήσει σε αυτό γιατί και οι άλλοι θα του έκαναν μήνυση.

Ο ίδιος επανήλθε στο τμήμα το επόμενο πρωί, ζητώντας να υποβάλλει μήνυση, ωστόσο, οι αστυνομικοί τού ζήτησαν να ξαναπάει στις 10 το βράδυ, όπου θα ήταν ο αξιωματικός υπηρεσίας που πήρε τις καταθέσεις ενώ, το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν ο δικηγόρος του θύματος πήγε στο αστυνομικό τμήμα, ζητώντας να του δοθεί το απόσπασμα από το βιβλίο συμβάντων ώστε να γίνει σήμερα μήνυση κατά των δραστών ( με τα ονόματα τους), η απάντηση που πήρε ήταν ότι θα το λάβει σε 10 μέρες.

Αναλυτικά η καταγγελία των ΚΕΕΡΦΑ

«Φασιστική επίθεση κατά μετανάστη ντελιβερά στον Άγιο Παύλο και κάλυψη από την ΕΛΑΣ.

Δώδεκα ράμματα στο κεφάλι και πολλαπλά τραύματα στο σώμα του μετανάστη εργάτη Μαλίκ Αλί, 45 ετών, πατέρα 4 παιδιών, άφησε τάγμα εφόδου φασιστοειδών που του επιτέθηκε το Σάββατο 3 Σεπτέμβρη στη Πλατεία Αγίου Παύλου.

Ο Μαλίκ Αλί, ντελιβεράς της WOLT, βρίσκονταν σπίτι του με αναρρωτική άδεια από ατύχημα στη δουλειά. Βγήκε από το σπίτι του αργά το βράδυ για να πάρει αναψυκτικά από περίπτερο στην Πλατεία Αγίου Παύλου.

Στην Οδό Χίου στο ύψος της πλατείας ομάδα τεσσάρων ατόμων βρίσκονταν εκεί με μηχανάκια και μόλις τον εντόπισαν κινήθηκαν επιθετικά προς το μέρος του, με δύο άτομα να παίρνουν ρόπαλα που τα είχαν στην πλατεία.

Του φώναξε ένας: ”Τι γυρεύεις εδώ; Σήκω φύγε.” Άρχισαν να τον χτυπάνε σαν αγέλη, καταφέροντας του δυνατά χτυπήματα στο κεφάλι, ρίχνοντας τον κάτω και κλωτσώντας τον στα χέρια, την πλάτη και τα πόδια. Όταν τον χτύπαγαν ένας φώναξε: “Μαλάκα μαύρε, θα σε γαμήσουμε”.

Το αίμα έτρεχε σε όλη του την πλάτη.

Η αστυνομία ήρθε σε ελάχιστο χρόνο καθώς όπως είπε κάποιος παρευρισκόμενος στον Μαλίκ Αλί οι ίδιοι μαζί με άλλους είχαν επιτεθεί μόλις πιο πριν σε μετανάστες από το Μπαγκλαντές που καθόντουσαν σε μίνι μάρκετ. Η Αστυνομία βρήκε τον αιμόφυρτο Μαλίκ Αλί ο οποίος αμέσως υπέδειξε τους δράστες που βρίσκονταν εκεί και επέμενε να συλληφθούν.

Η Αστυνομία προσήγαγε τόσο το θύμα όσο και τους δράστες τους οποίους συνόδευσαν με την μηχανή τους στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.

Εκεί ο Μαλίκ Αλι ζήτησε να γίνει μήνυση ενώ οι αστυνομικοί του υποδείκνυαν να μην προχωρήσει σε αυτό γιατί και οι άλλοι θα του έκαναν μήνυση... Του υπέδειξαν να έρθει την επόμενη μέρα το πρωί.

Η Αστυνομία άφησε δράστες και θύμα να φεύγουν την ίδια ώρα. Ο Μαλίκ Αλί έφυγε αλλά επέστρεψε ξανά στο ΑΤ Ομονοίας καθώς αντιλήφθηκε αρκετά κοντά παρουσία φασιστών. Ζήτησε στο ΑΤ να κληθεί ασθενοφόρο για να τον πάει στο νοσοκομείο αφού το αίμα έτρεχε ασταμάτητα. Γιατί δεν το είχαν πράξει αυτό άραγε πιο πριν; Απλά, επιδίωκαν να λήξει το περιστατικό με μια ψεύτικη συγνώμη των φασιστών την οποία δεν δέχονταν ο Μαλίκ Αλί...

Την επομένη, επισκέφθηκε το πρωί το ΑΤ Ομονοίας και όταν δήλωσε ότι θέλει να κάνει μήνυση του ζήτησαν να έρθει ξανά στις 10μμ το βράδυ...για να βρει τον ίδιο αστυνομικό που είχε πάρει τις καταθέσεις!!!

Αποκορύφωση σήμερα της κάλυψης της ΕΛΑΣ στους φασίστες: ο δικηγόρος επισκέφθηκε στις 3μμ το ΑΤ Ομόνοιας ζητώντας να του δοθεί το απόσπασμα από το βιβλίο συμβάντων ώστε να γίνει σήμερα μήνυση κατά των φασιστών( με τα ονόματα τους) και η απάντηση ήταν θα το πάρετε σε 10 μέρες!!! Η συνεργασία φασιστών ΕΛΑΣ αναβιώνει.

Όπως, μας δήλωσε, ο αδελφός του είχε πέσει θύμα των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής, το 2012, στην ίδια περιοχή όταν οι περιπολίες των ναζί του Μιχολαλολιάκου και του Κασιδιάρη σκορπούσαν το τρόμο, μαχαίρωναν μετανάστες, έσπαγαν καταστήματα, έβαζαν φωτιά σε χώρους θρησκευτικής λατρείας.

Με παρέμβαση δικηγόρου ο Μαλίκ Αλί θα καταθέσει μήνυση στο Τμήμα Ρατσιστικής Βίας.

Οι επιθέσεις των φασιστών κατά μεταναστών εργατών έχουν πυκνώσει καθώς η κυβέρνηση με τις ρατσιστικές επιχειρήσεις σκούπα της ΕΛΑΣ, με αρκετή ένταση στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας, η επιχείριση εκκένωσης του Ελαιώνα και τα δολοφνικά pushbacks στα σύνορα, έχουν ανοίξει την όρεξη στους φασίστες. Η κυβέρνηση των υποκλοπών τους κάνει πλάτη διαρκώς για να διασωθεί στις εκλογές.

Είναι ώρα να βάλουμε φρένο στις ρατσιστικές και φασιστικές επιθέσεις στα 9 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Θα δώσουμε την απάντηση μας με την κλιμάκωση των αγώνων. Την Πέμπτη 8/9 στις 6μμ στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην πύλη της δομής του Ελαιώνα, για να μην θρηνήσουμε ξανά νεκρούς πρόσφυγες, για να μην κλείσει η δομή του Ελαιώνα. Την Κυριακή 18/9, στις 5.30μμ στο μνημείο του Παύλου Φύσσα και την Τετάρτη 28 Σεπτέμβρη 8.30πμ στο Εφετείο όπου συνεχίζεται η δίκη της Χρυσής Αυγής, για να μείνουν για πάντα στη φυλακή οι δολοφόνοι και να μην δούμε ξανά στο δρόμο φασίστες δολοφόνους.

Καλούμε το ΕΚΑ, το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού Αττικής, το ΣΒΕΟΔ να καταγγείλουμε τους φασίστες υπερασπίζοντας τον κοινό αγώνα ντόπιων και μεταναστών για μια καλύτερη ζωή.

ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ "Η ΕΝΟΤΗΤΑ"».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεαγένειο: Ογκολόγος εξαπάτησε καρκινοπαθή - Σε αναστολή τέθηκε ο γιατρός

Καταγγελία: Έδειραν μάνα και γιό, μετά από παρατήρηση για αδέσποτα σκυλιά

ΕΟΔΥ για γρίπη: Πενταπλάσια κρούσματα το καλοκαίρι - Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν