Θεαγένειο: Ογκολόγος εξαπάτησε καρκινοπαθή - Σε αναστολή τέθηκε ο γιατρός

Στα χέρια της Δικαιοσύνης είναι η υπόθεση, που δημοσιοποιήθηκε στην πρεμιέρα της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα”. Τι κατήγγειλε η σύζυγος του ασθενούς.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου “Θεαγένειο” της Θεσσαλονίκης, μετά την καταγγελία συζύγου καρκινοπαθούς για γιατρό του θεραπευτηρίου, ο οποίος ζήτησε λεφτά προκειμένου να φέρει στην Ελλάδα, για τον ασθενή, ένα φάρμακο που όμως… δεν υπάρχει!

Συγκεκριμένα, ο γιατρός ζήτησε το ποσό των 10.000 ευρώ προκειμένου να φέρει ένα φάρμακο για την εν λόγω ασθένεια από την Αμερική, το οποίο όμως δεν ήρθε ποτέ! Σε δεύτερο χρόνο, ο γιατρός παραδέχθηκε, μιλώντας με δικηγόρο, ότι πήρε τα χρήματα για προσωπική του χρήση.

Με το που έγινε η καταγγελία, στις 3 Αυγούστου, «ο συγκεκριμένος γιατρός τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων, υπέβαλε παραίτηση και ο φάκελός του έχει διαβιβαστεί τόσο στο υπουργείο Υγείας και στην αρμόδια ΥΠΕ. Η κινητοποίηση του μηχανισμού ήταν άμεση και οι όποιες ποινές θα του επιβληθούν πλέον από τη δικαιοσύνη», δήλωσε η διοικήτρια του Θεαγένειου Νοσοκομείου, Δρ. Ευαγγελία Κουρτέλη – Ξουρή..

Σε ερώτηση για το αν έχει υποπέσει στην αντίληψή της ανάλογο περιστατικό που να αφορά τον ίδιο γιατρό, η διοικήτρια του Θεαγενείου ξεκαθάρισε στο grtimes.gr, πως ο «συγκεκριμένος αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα» και ακόμη πως έχει κρατήσει κάποια στοιχεία, τα οποία θα ερευνήσει η δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την κ. Μεταξούλα Βασιλείου, που μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, ο ογκολόγος φέρεται να ζήτησε από την ίδια και τον σύζυγο της, ποσό 10.000 ευρώ για να του φέρει φάρμακο από την Αμερική.

Ο γιατρός, που παρακολουθούσε τον ασθενή τα τελευταία τρία χρόνια, ζήτησε να καταβάλουν το ποσό στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου να τους φέρει το φάρμακο, ωστόσο το φάρμακο δεν ήρθε ποτέ.

Το ζευγάρι απευθύνθηκε σε δικηγόρο, η οποία επικοινώνησε με τον γιατρό. Στην συνομιλία τους παραδέχτηκε ότι το φάρμακο δεν υπάρχει και τα χρήματα τα πήρε για προσωπική του χρήση.

