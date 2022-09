Κοινωνία

Ατύχημα σε λούνα παρκ στου Ρέντη: Σε σοβαρή κατάσταση δύο από τους τραυματίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενας νεαρός έχει υποστεί ρήξη σπλήνας και μία κοπέλα νοσηλεύεται στην Εντατική. Πολυτραυματίας περιγράφει πώς συνέβη το ατύχημα. Τι απαντά το λούνα παρκ.

Παραλίγο τραγωδία σε λούνα παρκ του Ρέντη, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε τρενάκι νερού, στις εγκαταστάσεις των μεγάλων παιχνιδιών, που δεν έκοψε την ταχύτητά του, εκσφενδονίζοντας το βαγόνι με τους τέσσερις επισκέπτες πάνω σε θάμνους.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα δύο σοβαρά. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κράτικο Ναίκας.

Ενας 24χρονος έχει υποστεί ρήξη σπλήνας, ενώ μία κοπέλα 21 ετών έχει διασωληνωθεί με σοβαρές κακώσεις στον θώρακα. Επίσης μία 22χρονη νοσηλεύεται με διάσειση.

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε ο τέταρτος της παρέας, ο οποίος ο πρωί πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ωστόσο επέστρεψε λίγο αργότερα καθώς αισθάνθηκε ζαλάδα περιέγραψε πώς συνέβη το ατύχημα.

«Μπήκαμε στο τρενάκι, το οποίο δεν είχε κάποια ζώνη. Κατεβαίνοντας από τη δεύτερη μεγάλη ανηφόρα, δεν υπήρχε καν νερό και αμέσως στη στροφή το βαγόνι εκτροχιάστηκε και εμείς πέσαμε στο νερό και εμένα με ξύπνησαν λιπόθυμο μέσα στη λάσπη, στο νερό.

Έχω χτυπήσει στα πλευρά, έχω κάνει 12 ράμματα στο κεφάλι, έχω χτυπήσει στον ώμο μου. Μια κοπέλα έχει τέσσερα πλευρά σπασμένα και τρύπα στον πνεύμονα και ένα άλλο παιδί έχει ρήξη σπλήνας», ανέφερε ο νεαρός που τραυματίστηκε.

Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, οι υπεύθυνοι του λούνα παρκ του ρίχνουν ευθύνες για το συμβάν, λέγοντας τους ότι αυτοί φταίνε για το ατύχημα επειδή «σηκώθηκαν όρθιοι».

«Από το πάρκο, ήρθαν εδώ μόνο και μόνο για να πιάσουν ένα παιδί από τα υπόλοιπα, στο οποίο να πουν και καλά δεν είναι έτσι τα πράγματα ότι και καλά σηκωθήκατε εσείς στο τρενάκι και τέτοια. Ήρθαν για να μας δείξουν ότι και καλά φταίγαμε εμείς, αλλά αυτό δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση γιατί εμείς κρατιόμασταν δεξιά και αριστερά σε κάτι σίδερα και δεν είμαστε 12 χρονών παιδιά για να σηκωθούμε, αλίμονο. Εμείς να διασκεδάσουμε πήγαμε», είπε ο νεαρός,

Σημειώνεται πως στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν υπάρχει ζώνη ασφαλείας καθώς θεωρείται ένα από τα πιο ακίνδυνα στο χώρο του Allou Fun Park.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του λούνα παρκ.

Τι απαντά η εταιρεία

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης η εταιρεία Allou! Fun Park έστειλε επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν, διευκρινίζοντας πως ουδέποτε υπήρξε εκτροχιασμός, ενώ η στάθμη του νερού δεν είχε μειωθεί.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ερευνάται πως οι τέσσερις νεαροί βρέθηκαν σε θάμνο δίπλα από το τρενάκι.

«Σε ό,τι αφορά το συμβάν που σημειώθηκε χθες το βράδυ, στο πάρκο ψυχαγωγίας Allou! Fun Park, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διοίκηση του πάρκου βρίσκεται από την πρώτη στιγμή κοντά στα παιδιά που τραυματίστηκαν, ευτυχώς χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο, και τους εύχεται ολόψυχα περαστικά. Με βάση το πρωτόκολλο ασφαλείας του πάρκου κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό μερίμνησε για τις πρώτες βοήθειες μέχρι να μεταβούν οι τραυματίες σε μονάδα υγείας.

Σχετικά με τα όσα γράφτηκαν στον τύπο για το περιστατικό, θα θέλαμε να βεβαιώσουμε ότι ουδέποτε υπήρξε εκτροχιασμός βαγονιού, ενώ η στάθμη του νερού ήταν επαρκής για την ασφαλή λειτουργία του παιχνιδιού. Το εν λόγω παιχνίδι, όπως και όλα τα παιχνίδια του Allou! Fun Park, φέρει όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ασφαλείας ενώ διαθέτει αυτοματισμούς ειδοποίησης σφάλματος. Αμέσως μετά το περιστατικό, το τεχνικό τμήμα του πάρκου επιβεβαίωσε ότι το παιχνίδι λειτουργεί χωρίς κανένα σφάλμα, αλλά προληπτικά αποφασίστηκε η διακοπή λειτουργίας του.

Ακόμα δεν γνωρίζουμε τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πτώση των παιδιών σε παράπλευρο θάμνο, αλλά βρισκόμαστε σε επικοινωνία μαζί τους για να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες του συμβάντος.

Με δεδομένο ότι στις χιλιάδες ώρες λειτουργίας του συγκεκριμένου παιχνιδιού, παρόμοιο περιστατικό δεν έχει ξανασυμβεί, είναι πραγματικά άξιο απορίας πως – αν και το βαγόνι ήταν στη θέση του – τα παιδιά βρέθηκαν εκτός βαγονιού.

Απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του πάρκου είναι η ασφάλεια των επισκεπτών του. Για το λόγο αυτό όλα τα παιχνίδια του Allou! Fun Park συντηρούνται τακτικά, φέρουν πρόσφατες πιστοποιήσεις από την TUV Hellas για την ασφαλή λειτουργία τους, ενώ έλεγχοι ομαλής κι εύρυθμης λειτουργίας τους γίνονται καθημερινά από έμπειρο τεχνικό προσωπικό, πριν την έναρξη του πάρκου και την είσοδο των επισκεπτών.

Στα 20 χρόνια παρουσίας μας στο χώρο της ψυχαγωγίας, είναι πρώτη φορά που ένα τέτοιο περιστατικό λαμβάνει χώρα και λυπούμαστε πραγματικά γι αυτό. Στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά που τραυματίστηκαν και ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση».





Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Θρίλερ με θάνατο δίχρονης

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δεν αμφισβητείται η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Καταστροφές στο ΑΠΘ και αντιδράσεις από πρυτάνεις (εικόνες)