Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Η Σελήνη στον Υδροχόο, ευκαιρία για νέα αρχή (βίντεο)

Η Σελήνη, οι όψεις με τον Ερμή και τον Άρη ενόψει της νέας Σελήνης και η αναλυτική πρόβλεψη των ζωδίων.

«Είναι μία πολύ όμορφη μέρα», είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα.

Εξήγησε ότι, «η Σελήνη βρίσκεται στον Υδροχόο και κάνει πολύ ωραία όψη με τον Ερμή και τον Άρη, που σημαίνει καλές ειδήσεις και νέα αρχή».

Τόνισε ότι, δεν πρέπει «να την αφήσουμε να πάει χαμένη. Στις 10 του μήνα ακολουθεί Νέα Σελήνη, που σημαίνει ότι, τόσο ο Ήλιος όσο και η Σελήνη βρίσκονται στο ίδιο σημείο ή απέναντι και δίνει την ευκαιρία να κάνουμε νέα αρχή. Θα μπορούσε να γίνει νέα αρχή και λύση μέσα στις δύσκολες καταστάσεις. Επωφεληθείτε!».

Η αναλυτική πρόβλεψη των ζωδίων από τη Λίτσα Πατέρα:





