Αθλητικά

Ράλι Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ΟΑΚΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα που θα ισχύουν για την κίνηση των οχημάτων γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιήσει αύριο η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής γύρω από το Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α) Σπύρος Λούης λόγω διεξαγωγής της Υπερειδικής Διαδρομής ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις,

Ειδικότερα από τις 13:00 έως και το τέλος του αγώνα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στις εξής οδούς:

Σπύρου Λούη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφ. Κηφισίας και Κύμης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Ε.Η.Σ. Ειρήνης (Νερατζιωτίσης), στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κύμης-Αρτέμιδας και του ανισόπεδου κόμβου Παραδείσου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Γ.Πιταρρά, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αρτέμιδας και Σπ. Λούη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Επίσης απαγορεύεται η αριστερόστροφη κίνηση των οχημάτων στην οδό Σπ. Λούη, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηράκλειο προς Χαλάνδρι, στο ύψος της κεντρικής εισόδου του Ο.Α.Κ.Α.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Μητέρα έδιωξε την ανάπηρη κόρη της από το σπίτι γιατί.. την ενοχλεί!

Ατύχημα στο λούνα παρκ: Ελεύθερος ο εκπρόσωπος της εταιρείας

Ωρωπός: Αδήλωτος δούλευε ο 17χρονος ντελιβεράς που σκοτώθηκε σε τροχαίο