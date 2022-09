Κοινωνία

Κηφισιά: Απείλησαν με μαχαίρι ανήλικους και τους έκλεψαν

Τρόμος για την παρέα ανηλίκων στην Κηφισιά. Εντόπισαν τους δράστες από το στίγμα του κινητού που εκλάπη.



Τον τρόμο έζησαν τρία ανήλικα παιδιά κατά τη διάρκεια βόλτας το βράδυ της Τετάρτης, στην Κηφισιά. Συγκεκριμένα, τρεις άτομα τους λήστεψαν με την απειλή μαχαιριού.

Τους άρπαξαν τα κινητά τηλέφωνα και 10 ευρώ που είχαν μαζί τους και έφυγαν τρέχοντας σε δρόμους της Κηφισιάς.



Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγη ώρα αργότερα οι 14χρονοι ανέφεραν το περιστατικό σε αστυνομικούς που περνούσαν από την περιοχή.

Ένας από τους 14χρονους κάλεσε τον πατέρα του από το κινητό αστυνομικού και τον ενημέρωσε για το περιστατικό. Ο πατέρας που είχε στο κινητό του ειδική εφαρμογή μπόρεσε να εντοπίσει το στίγμα του κινητού του παιδιού του και το ανέφερε στους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δράστες και άρχισαν να τους καταδιώκουν πεζή. Ωστόσο, οι τρεις δράστες κατάφεραν να ξεφύγουν και πέταξαν το κινητό τηλέφωνο, το οποίο οι αστυνομικοί μετέφεραν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

