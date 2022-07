Κοινωνία

Κηφισιά: Άρπαξαν τσάντα με χιλιάδες ευρώ από πορτμπαγκάζ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύμα κλοπής έπεσε επιχειρηματίας στην Κηφισιά. Οι δράστες πιθανόν παρακολουθούσαν τις κινήσεις του.



Θύμα κλοπής έπεσε επιχειρηματίας στην Κηφισιά, ο οποίος έκανε το λάθος να αφήσει στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του ένα σακίδιο πλάτης με 107.000 ευρώ.

Ο 64χρονος είχε σταθμεύσει στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Πατριάρχου Γρηγορίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Όταν απομακρύνθηκε από το σημείο οι δράστες, που φαίνεται ότι παρακολουθούσαν τις κινήσεις του, άνοιξαν τον αποθηκευτικό χώρο του τζιπ, αφαίρεσαν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν.

Ο επιχειρηματίας όταν επέστερεψε, μετά από μισή ώρα, διαπίστωσε την κλοπή και ενημέρωσε τις Αρχές.

Έρευνες για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς.

Πηγή: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πτολεμαΐδα - Τροχαίο: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε ποδηλάτη

Γυναικοκτονία στο Ρέθυμνο: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την σύζυγό του

Αίγινα: Θρίλερ με 20χρονη που βρέθηκε απαγχονισμένη στην αυλή του σπιτιού της