“Το Πρωινό”- Γαρδέλης: Δεν είναι βιασμός, είναι συναίνεση αν δεν το καταγγείλεις αμέσως (βίντεο)

Αίσθηση προκαλεί η δήλωση για τον βιασμό, που χαρακτηρίζει ως "συναίνεση", αν δεν καταγγελθεί αμέσως. Οι έπαινοι για τον Πέτρο Φιλιππίδη και το σχόλιο για τον Μητροπολίτη Δωδώνης και τις δηλώσεις που προκάλεσαν σάλο.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο Σταμάτης Γαρδέλης, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στον Πέτρο Φιλιππίδη, όσο και στις δηλώσεις του Μητροπολίτη Δωδώνης που προκάλεσαν σάλο.

Μιλώντας για τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο Σταμάτης Γαρδέλης είπε πως «είναι φοβερός ηθοποιός, τέτοιος ηθοποιός βγαίνει μια φορά στα 100 χρόνια…. Ο καημένος έχει και θέμα υγείας. Θα μου πεις τα κορίτσια δεν είναι καημένα; Δεν είμαι και δικαστής!».

Αναφερόμενος στον σάλο που ξέσπασε μετά τις καταγγελίες για βιασμό και απόπειρες βιασμού από τον Πέτρο Φιλιππίδη, «όσο πιο ψηλά είναι κάποιος, η πτώση έχει πολύ ένταση».

Σχετικά με την Ελπίδα Νίνου, ο ηθοποιός είπε πως «είναι λογικό να ανησυχεί η γυναίκα του Πέτρου Φιλιππίδη, έχει στραφεί η κοινή γνώμη εναντίον του. Λίγη ανθρωπιά να δώσουμε στην υπόθεση και θα κρίνει η Δικαιοσύνη. Πέσαμε όλοι πάνω του, τον σκίσαμε τον άνθρωπο».

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Δωδώνης περί βιασμού, για τις οποίες προκλήθηκε θύελλα αντιδράσεων, ο Σταμάτης Γαρδέλης είπε «Δεν θέλω να τον υπερασπιστώ, νομίζω όμως ότι έκανε κακή διατύπωση», προσθέτοντας πως «αν η κοπέλα έχει βιαστεί από κάποιον και την άλλη μέρα τον βλέπει στην δουλειά της και συνεχίζει να δουλεύει μαζί του, δεν είναι βιασμός, λέγεται συναίνεση. Θα μου πεις έχει ανάγκη να δουλέψει, ναι, αλλά και άλλοι έχουν ανάγκη και φεύγουν».

«Το να υποχωρείς σε έναν βιασμό, για να έχεις ένα αντίκρισμα στην δουλειά σου, αυτό δεν λέγεται βιασμός», είπε ο Σταμάτης Γαρδέλης, σε μια δήλωση του που σχολιάστηκε επικριτικά από το πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό»:

