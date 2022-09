Κοινωνία

ΔΕΘ: Τα μέτρα της ΕΛΑΣ, οι συγκεντρώσεις και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ιδιαίτερα αυξημένα θα είναι τα αστυνομικά μέτρα. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.



Ιδιαίτερα αυξημένα θα είναι τα αστυνομικά μέτρα ενόψει την έναρξης λειτουργίας της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιήσει το Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. αποφασίστηκε σε διαδοχικές συσκέψεις που προηγήθηκαν τις τελευταίες μέρες. Για την εφαρμογή των μέτρων τάξης, ασφάλειας και τροχαίας, θα βρίσκονται επί ποδός όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένεται να μετακινηθούν διμοιρίες από όμορους νομούς, αλλά και από υπηρεσίες της Αττικής. Όπως έγινε γνωστό, ο αριθμός των αστυνομικών που θα πάρουν μέρος στα μέτρα θα είναι περίπου 3.500.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, διμοιρίες των ΜΑΤ, της ΥΜΕΤ, της ΟΠΚΕ και της Δράσης θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, απ' όπου θα διέλθουν οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις, ενώ από αέρος ελικόπτερο της ΕΛΑΣ και drones θα εποπτεύουν την εξέλιξή τους και θα δίνουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ., στο Αστυνομικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί, θα βρίσκονται τα επιτελικά στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που θα συντονίζουν τις κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, γύρω από το Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης, αναμένεται να αναπτυχθούν αστυνομικές κλούβες και κιγκλιδώματα για να αποτραπεί η κίνηση των διαδηλωτών προς το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, ενώ σε ετοιμότητα θα βρίσκεται για παν ενδεχόμενο και ο «Αίαντας», το όχημα εκτόξευσης νερού της αστυνομίας.

Ήδη από σήμερα ξεκίνησαν αυξημένες περιπολίες αστυνομικών σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, ενώ στους δρόμους βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυνομίας για τα παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, κυρίως, γύρω από τη ΔΕΘ, ενόψει της εφαρμογής των μέτρων απαγόρευσης και στάθμευσης οχημάτων.

Οι διαδηλώσεις

Μαζική αναμένεται να είναι η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου από συνδικάτα, συλλογικότητες, οργανώσεις και πολιτικές κινήσεις. Μέχρι στιγμής, επισήμως, έχουν γίνει γνωστές οι εξής συγκεντρώσεις (είναι προγραμματισμένες για το απόγευμα και θα ακολουθήσουν πορείες): Στις 6 μ.μ. καλούν σε συγκέντρωση, στο 'Αγαλμα Βενιζέλου, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, ενώ για την ίδια ώρα είναι το κάλεσμα του ΠΑΜΕ στην Πλατεία της ΧΑΝΘ. Στην Καμάρα (επίσης στις 6 μ.μ.) θα συγκεντρωθούν άτομα που πρόσκεινται στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά και στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικού χώρο. Μία ώρα νωρίτερα, είναι προγραμματισμένο διαδικτυακό κάλεσμα, στον Λευκό Πύργο, από άτομα που αντιτίθενται στους εμβολιασμούς. Εξάλλου, στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο 'Αγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου, από το Εθνικό Κόμμα "Έλληνες". Προσυγκεντρώσεις θα υπάρξουν από τις 5 το απόγευμα σε διάφορα σημεία της πόλης, και μεταξύ άλλων από φοιτητικούς συλλόγους στο πανεπιστημιακό κάμπους.

Την αυλαία των κινητοποιήσεων ανοίγουν αύριο στις 8.30 το πρωί οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία (συγκέντρωση της ΠΟΕΔΗΝ στο "Ιπποκράτειο" Νοσοκομείο), ενώ τη σκυτάλη θα πάρουν στις 6 το απόγευμα τα Σώματα Ασφαλείας που απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση στην πλατεία του Λευκού Πύργου.

Τα μέτρα της Τροχαίας

Στο μεταξύ, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ενόψει των εγκαινίων της 86ης ΔΕΘ αλλά και της διεξαγωγής του διήμερου συνεδρίου "The 2nd Thessaloniki Metropolitan Summit", τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα (και μέχρι το απόγευμα της Κυριακής), αρχής γενομένης με το μέτρο της απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στη Λεωφόρο Στρατού και την οδό 3ης Σεπτεμβρίου (ισχύει ήδη η ίδια απαγόρευση στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία και Αγίας Σοφίας, όπως επίσης στις Λεωφόρους Νίκης και Μ. Αλεξάνδρου).

Το μέτρο της απαγόρευσης στάσης - στάθμευσης επεκτείνεται από αύριο το πρωί στις οδούς Αγγελάκη και σε τμήματα των οδών Εθν. Αμύνης, Αγίου Δημητρίου, Γρ. Λαμπράκη, Αρμενοπούλου, Ν. Γερμανού, Μ. Ανδρόνικου και Ιασωνίδου.

Από τις 3 το απόγευμα του Σαββάτου, εξάλλου, (ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και μέχρι την ολοκλήρωσή τους) θα ισχύσει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στους εξής δρόμους: Λεωφόρος Στρατού (από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία ΧΑΝΘ), 3ης Σεπτεμβρίου (από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου), Βασ. Όλγας (από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος), Βασ. Γεωργίου (από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου), Λεωφόρος Νίκης, Κουντουριώτη, Κ. Καραμανλή (από Κατσιμίδη μέχρι Γ' Σεπτεμβρίου), Εγνατία (από Λαγκαδά μέχρι 3ης Σεπτεμβρίου), Εθν. Αμύνης (από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου), Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου (από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη), Αγίας Σοφίας (από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας), Παύλου Μελά και Ελ. Βενιζέλου.

Όπως ανακοίνωσε η Τροχαία, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές (από ανατολικά προς δυτικά μέσω Κατσιμίδη - Περιφερειακής Οδού - Αγίου Δημητρίου - Ολυμπιάδος και από δυτικά προς ανατολικά μέσω Λαγκαδά - Περιφερειακής Οδού - Αγίου Δημητρίου), ενώ τροχονόμοι θα βρίσκονται σε καίρια σημεία και θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

