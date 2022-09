Κοινωνία

Αττική: Έκλεβαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι υπάλληλους του Δήμου

Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα. Πως δρούσαν και ξάφριζαν τα σπίτια ηλικιωμένων.

Συνελήφθησαν, το απόγευμα της Πέμπτης, τέσσερα μέλη σπείρας που διέπραττε κλοπές από σπίτια ηλικιωμένων ατόμων. Οι κατηγορούμενοι εισέβαλαν σε σπίτια με το πρόσχημα δημοτικών υπαλλήλων που προσέφεραν δωρεάν φρούτα σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Έως τώρα έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις κλοπών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής έρευνας που διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση για την δράση της σπείρας.

Συνελήφθησαν πριν από λίγο 4 μέλη εγκληματικής ομάδας τα οποία διέπρατταν συστηματικά #κλοπές σε βάρος #ηλικιωμένων ατόμων με το #πρόσχημα υπαλλήλων του Δήμου που προσέφεραν δωρεάν φρούτα σε διάφορες περιοχές της #Αττικής. Από την μέχρι στιγμής έρευνα, εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις

