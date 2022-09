Κοινωνία

Δίκη Φιλιππίδη - Ελπίδα Νίνου: οι καταγγελίες για τον σύζυγο μου οργανώθηκαν ένα χρόνο πριν

Όλα όσα κατέθεσε τη δεύτερη ημέρα, η σύζυγος του κατηγορούμενου για βιασμούς ηθοποιού, Πέτρου Φιλιππίδη, Ελπίδα Νίνου.

Την άποψη ότι πίσω από τις καταγγελίες σε βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη βρίσκεται ένα «οργανωμένο σχέδιο να ξαναμοιραστεί η πίτα στο θέατρο και στην τηλεόραση» εξέφρασε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η σύζυγος του κατηγορούμενου για σεξουαλική βία Ελπίδα Νίνου, η οποία καταθέτει για δεύτερη ημέρα στην δίκη του επιφανούς ηθοποιού.

Η μάρτυρας εξεταζόμενη από την Πολιτική Αγωγή υποστήριξε πως οι καταγγελίες σε βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη «οργανώθηκαν έναν χρόνο πριν, από συγκεκριμένα κέντρα, στο πλαίσιο του metoo. Με συνεντεύξεις τους οι ίδιες (σσ οι καταγγέλλουσες) το έχουν πει. Κάτω από αυτήν την ομπρέλα μαζεύτηκαν άνθρωποι…από πού οργανώθηκε το metoo; Τι είναι το metoo;» είπε η κ. Νίνου, απαντώντας σε ερωτήσεις υπό εμφανώς τεταμένο κλίμα εντός της αίθουσας.

-Πολιτική αγωγή: Από ποιον οργανώθηκαν;

-Μάρτυρας: Θα αποδειχθεί. Η εκδίκηση στο θέατρο μπορεί να προκληθεί και από μια ατάκα, μια λέξη. Η πίτα στο θέατρο έχει ξανά μοιραστεί. Δείτε τι γίνεται στις σειρές (σήριαλ) αυτή τη στιγμή.

Είναι προσωπική μου γνώμη αυτή. Ήταν περιττός πολύ ο Πέτρος. Οι καταγγελίες άρχισαν από τρεις γυναίκες που πήγαιναν σε εκπομπές και ήθελαν να καταγγείλουν κάποιους ανθρώπους. Και το νομικό τμήμα των καναλιών έψαχνε αν μπορούσαν να το κάνουν. Έγιναν συναντήσεις πολλές, παρθήκαν πολλά τηλέφωνα. Θα αποκαλυφθούν στη δίκη».

Η κ. Νίνου είπε ότι θεωρεί πως ο σύζυγος της, της είπε την πλήρη αλήθεια σχετικά με τις γυναίκες που τον κατήγγειλαν, αρνούμενος ότι έχει ασκήσει σε βάρος τους την παραμικρή βία: «Έχουμε ταπεινωθεί, έχουμε φτάσει στον πάτο και θεωρώ ότι πλέον ο Πέτρος δεν μπορεί να μου πει ψέματα. Η φυλακή ταπεινώνει τον άνθρωπο.

Έχει τιμωρηθεί πολύ αυστηρά. Τι θέλετε; Να πεθάνουμε; Να πεθάνουμε…».

Αναφερόμενη στην πορεία της σχέσης της με τον κατηγορούμενο και μετά από ερώτηση της Πολιτικής Αγωγής για το παρελθόν και πώς είχε αντιδράσει όταν υπήρξαν προβλήματα στον γάμο της και την τωρινή στήριξή της, η μάρτυρας απάντησε: «Ο Πέτρος φυλακίστηκε ένα χρόνο. Καταστράφηκε η ζωή μας. Ξεκινήσαμε από το μηδέν και είμαστε ξανά στο μηδέν. Φυλακίστηκε ένα χρόνο, εξαφανίστηκε από τη δουλειά του, κάποιοι θέλουν να τον εξαφανίσουν και από τη μνήμη των ανθρώπων. Είμαι άνθρωπος που όταν κάποιος άλλος βρίσκεται κάτω του δίνω το χέρι να σηκωθεί, αν βρέχει και είναι μούσκεμα του ανοίγω την ομπρέλα…δεν με ενδιαφέρουν τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, τα λεφτά…

Δεν έμεινα μαζί του από συμφέρον και από κανένα οικονομικό κίνητρο. Έχω πολύ βαθιά συναισθήματα για αυτούς που αγαπώ».

Σύμφωνα με την κ. Νίνου, επειδή ο βιασμός είναι τραυματική εμπειρία, το θύμα θέλει να την μοιραστεί με τους κοντινούς του ανθρώπους: «Εάν έχεις υποστεί βιασμό δεν σε κρατάει τίποτα να το καταγγείλεις. Γυναίκες της καθημερινότητας, ακόμα και παιδιά 8-10-12 ετών πηγαίνουν και το καταγγέλλουν» ανέφερε σχολιάζοντας το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τα καταγγελλόμενα περιστατικά ως οι καταγγέλλουσες να απευθυνθούν στις αρχές.

Η κατάθεση της κ. Νίνου θα συνεχιστεί αύριο.

