Αθλητικά

Τσέλσι: ο Πότερ στον πάγκο μέχρι το 2027

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ανακοίνωσή της η Αγγλική ομάδα, ανακοίνωσε επίσημα τη νέα συνεργασία με τον Γκρέιαμ Πότερ.

Η Τσέλσι ανακοίνωσε τον Γκρέιαμ Πότερ ως νέο προπονητή της για τα επόμενα πέντε χρόνια, έως το 2027, στη θέση του Τόμας Τούχελ, που απομακρύνθηκε μετά την ήττα (1-0) από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

Ο Πότερ, που ήταν προπονητής της Μπράιτον, αναλαμβάνει την Τσέλσι στην έκτη θέση του πρωταθλήματος με 10 βαθμούς μετά από έξι αγώνες.

Σύμφωνα με αναφορές των αγγλικών ΜΜΕ τις προηγούμενες ώρες, η Τσέλσι θα έπρεπε να πληρώσει αποζημίωση 23 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπράιτον, προκειμένου να καλύψει την ρήτρα του.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κεφαλονιά: Έπεσαν βράχια στο Ναυάγιο της Ζακύνθου (εικόνες)

Μενίδι: Αστυνομικός πυροβολούσε στον αέρα έξω από καφετέρια

Ευλογιά των πιθήκων: 8 νέα κρούσματα στην Ελλάδα