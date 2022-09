Οικονομία

ΚΡΕΜΟΖΕΛΕ ΓΙΩΤΗΣ: Το πιο ταιριαστό ζευγάρι της χρονιάς!

Μια γευστική επιλογή για όλους και για όλες τις ώρες...

Σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ αναφέρεται:

«Το ΚΡΕΜΟΖΕΛΕ ΓΙΩΤΗΣ είναι το νέο αχτύπητο γευστικό ζευγάρι της αγαπημένης ομώνυμης εταιρίας, που συνδυάζει σε ένα λαχταριστό επιδόρπιο την αρωματική πλούσια κρέμα και τα ολόδροσα φρουτώδη ζελέ ΓΙΩΤΗΣ.

Με το λαχταριστό ΚΡΕΜΟΖΕΛΕ ΓΙΩΤΗΣ, που θα βρείτε στα ψυγεία των σούπερ-μαρκετ, η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ επεκτείνεται σ’ αυτή τη νέα προϊοντική κατηγορία ψυγείου, προτείνοντας ένα δροσερό και ελαφρύ 2 σε 1 επιδόρπιο για μικρούς και μεγάλους.

Υπέροχη γευστική επιλογή για όλες τις ώρες -σαν σνακ στη δουλειά, επιδόρπιο, ή ελαφρύ βραδινό - το ΚΡΕΜΟΖΕΛΕ ΓΙΩΤΗΣ ξεκινά με δύο από τους πιο δημοφιλείς γευστικούς κωδικούς στα ζελέ: φράουλα και ανανά. Κυκλοφορεί σε διπλή συσκευασία, που περιέχει δύο συσκευασίες των 180γρ. καθεμία.

Τα νέα ΚΡΕΜΟΖΕΛΕ ΓΙΩΤΗΣ θα γίνουν σίγουρα η πιο «αχώριστη» φετινή γευστική συντροφιά μας!».

