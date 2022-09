Πολιτική

Υποκλοπές: “Μάχη” για τον Σπίρτζη και τη νέα καταγγελία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μηνυτήρια αναφορά του Χρήστου Σπίρτζη στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου, οι αιχμές του Γιάννη Οικονόμου και η επιστολή Τσίπρα στον πρόεδρο της Βουλής.



Μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για απόπειρα παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου τον περασμένο Νοέμβριο κατέθεσε ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης.

Ο Χρ. Σπίρτζης και ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, Μιχάλης Καλογήρου συναντήθηκαν σήμερα το πρωί με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο, προκειμένου να προχωρήσουν στην καταγγελία.

Σε δηλώσεις του, εξερχόμενος από τον Άρειο Πάγο, ο Χρ. Σπίρτζης περιέγραψε αναλυτικά ότι έλαβε «δύο SMS με μολυσμένα μηνύματα, links, για την παγίδευση του κινητού τηλεφώνου του με το λογισμικό Predator».

«Κατά διαβολική σύμπτωση την ημέρα που ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ, ο κ. Σπίρτζης ανακάλυψε και αποφάσισε να καταγγείλει στη Δικαιοσύνη απόπειρα παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου με κακόβουλο λογισμικό. Μάλιστα... », αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Και επισημαίνει: «Το πρόβλημα των κακόβουλων λογισμικών παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων έχει παρουσιαστεί εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια, είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο και οφείλουμε συνολικά να βρούμε αποτελεσματικά αντίμετρα απέναντι σε αυτή την απειλή. Ο κ. Σπίρτζης καλώς έπραξε που κατέφυγε στη Δικαιοσύνη και όποιος έχει αντίστοιχες υποψίες το ίδιο χρειάζεται να πράξει».

Στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου υπογραμμίζει πως: «Η κυβέρνηση έχει ήδη κινήσει όλες τις θεσμικές διαδικασίες για τη διερεύνηση των ζητημάτων αυτών σε βάθος χρόνου και έχει ξεκαθαρίσει ότι η ελληνική πολιτεία δεν προμηθεύτηκε και καμιά κρατική αρχή δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί τέτοια λογισμικά. Αντιθέτως έχει δεσμευθεί, στο πλαίσιο και των συνολικότερων ενεργειών από την ΕΕ για την αντιμετώπιση κακόβουλων λογισμικών, τα οποία λειτουργούν σε σειρά χωρών, παραβιάζοντας την αρχή του απορρήτου των επικοινωνιών. Σημαντική διευκρίνιση: η κυβέρνηση επιδιώκει την ουσία, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του λειτουργούν με γνώμονα την επικοινωνία και το φτηνό θέαμα», καταλήγει στη δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Τσίπρας ζητά τη σύγκληση εκτάκτως της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, με την οποία ζητά τη σύγκληση εκτάκτως της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας σε συνέχεια των "ραγδαίων" , όπως σημειώνει, εξελίξεων με τις παρακολουθήσεις. Όπως αναφέρει ο Αλ. Τσίπρας στην επιστολή του, στόχος της έκτακτης συνεδρίασης θα είναι "να κληθούν σε ακρόαση ο Διοικητής της ΕΥΠ κ. Δεμίρης, η Εισαγγελέας στην ΕΥΠ κυρία Βλάχου και ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ κ. Ράμμος".

"Το «παγόβουνο» των υποθέσεων παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων του πρωθυπουργού μόλις έχει αρχίσει να αποκαλύπτεται σε όλη του την έκταση. Η μέθοδος μάλιστα της αποστολής παγιδευμένων συνδέσμων (link), μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, φαίνεται ότι επαναλήφθηκε και άλλες φορές σε σχέση με αυτές που γνωρίζαμε έως τώρα", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας στην επιστολή του, αναφερόμενος στις σημερινές καταγγελίες του τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Σπίρτζη, ο οποίος, όπως αναφέρει, "ανακάλυψε ότι και εκείνος έλαβε τον Νοέμβριο του 2021, μέσα σε λίγες ημέρες, στο κινητό του τηλέφωνο δυο μηνύματα με κακόβουλο σύνδεσμο (link), ένας από τους οποίους ήταν απολύτως ίδιος με εκείνον που λίγο καιρό πριν είχαν λάβει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο οι κ.κ. Κουκάκης και Ανδρουλάκης".

"Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι αμείλικτα, με κύριο αν ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης είχε και αυτός, όπως ο κος Ανδρουλάκης και ο κος Κουκάκης, τεθεί σε παρακολούθηση από την ΕΥΠ, και αν ναι για ποιο λόγο", υπογραμμίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ΠΑΣΟΚ: η Κυβέρνηση να σταματήσει το “θέατρο σκιών” στην εξεταστική επιτροπή

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Μετά την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, καταδεικνύεται ότι η χρήση του παράνομου λογισμικού Predator στην Ελλάδα είναι εκτεταμένη. Είναι επιβεβλημένο η Κυβέρνηση της ΝΔ να σταματήσει το “θέατρο σκιών” στην εξεταστική επιτροπή και να καλέσει όλους τους μάρτυρες που προτείναμε, για να ρίξουν φως και στην πτυχή του Predator, καθώς το κατασκοπευτικό λογισμικό κόστους εκατομμυρίων ευρώ, δεν μπορεί να διακινείται ανεξέλεγκτα και να γίνεται όπλο παγίδευσης. Και δεύτερη άρνηση της κλήσης των προσώπων που εμπλέκονται με το Predator, θα συνιστά ξεκάθαρη δήλωση ενοχής και συγκάλυψης. Πρέπει, δε, να γίνει άμεσα έρευνα στην εταιρεία που σχετίζεται με το εν λόγω λογισμικό. Είναι επίσης αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε ο Πρόεδρος της Βουλής να αποδεχθεί το αίτημα που κατέθεσαν τον Αύγουστο στη Διάσκεψη των Προέδρων οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και να αναλάβει αμέσως πρωτοβουλίες ώστε να ελεγχθούν τα κινητά όλων των βουλευτών των κομμάτων, να διαπιστωθεί πόσοι παρακολουθούνται αλλά και να διασφαλίσει το απόρρητο των επικοινωνιών των εκλεγμένων βουλευτών».

Σε σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλη Κριθαρίδη αναφέρεται «Καθημερινά αναδεικνύονται και νέες διαστάσεις του παρακράτους που προσπάθησε να στήσει η "Μητσοτακης ΑΕ". Aν δεν ανατραπεί το σύνολο των ολιγαρχικών πολιτικών, δεν θα προσπεράσουμε αυτές τις καθεστωτικές πρακτικές».





Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλισσα Ελισάβετ: Η τεράστια περιουσία της σε ακίνητα και καταθέσεις

Κομοτηνή: Περιέλουσε την γυναίκα του με βενζίνη και της έβαλε φωτιά

Εγνατία Οδός - Τροχαίο: Νεκρός 29χρονος οδηγός μηχανής