Οικονόμου: Εκλογές το 2023, μπορεί και πριν τις Πανελλαδικές

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τον εκλογικό νόμο, τις αυξομειώσεις στην επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος βάσει κατανάλωσης, την “επιταγή ακρίβειας” και τις παρακολουθήσεις.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Παρασκευή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας για τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, αλλά και το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται εν μέσω και της ενεργειακής κρίσης.

Ο κ. Οικονόμου είπε πως ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ θα ανακοινώσει μέτρα άμεσης ανακούφισης, αλλά και πιο μόνιμα μέτρα, σημειώνοντας πως «θα είναι μέτρα που περιμένει να ακούσει η κοινωνία».

«Θα συνεχιστεί η οριζόντια στήριξη σε όλους για τους λογαριασμούς του ρεύματος και δεν θα εξαιρεθεί κανείς από την ενίσχυση», επεσήμανε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Τόνισε όμως πως στο εξής, «η μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο θα μειώνει το ύψος της στήριξης, ενώ εάν υπάρχει μειωμένη κατανάλωση σε σχέση με πέρσι θα είναι μεγαλύτερη η στήριξη. Όσοι κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας θα έχουν μεγαλύτερο όφελος από την ενίσχυση».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να δοθεί και νέα επιταγή ακρίβειας, είπε ότι «Όπως κάναμε και το προηγούμενο διάστημα και σε ένα κομμάτι του πληθυσμού, που αντιμετώπιζε μεγαλύτερο πρόβλημα, βρήκαμε τρόπους να το ενισχύσουμε και απέναντι στην ακρίβεια στα καταναλωτικά αγαθά, αυτό θα γίνει και τώρα».

Ο κ. Οικονόμου είπε πως τα μέτρα στήριξης είναι τέτοια που «έχουν αποτελεσματικότητα, καθώς είναι μέτρα που αφορούν όλους, ενώ παράλληλα μας επιτρέπουν να κρατάμε εφεδρείες γιατί τα νερά είναι αχαρτογράφητα και παράλληλα να διατηρούμε την δημοσιονομική ισορροπία».

Στις εξαγγελίες θα περιλαμβάνεται και η διεύρυνση του ύψους και των κριτηρίων για το επίδομα θέρμανσης, σημείωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ενώ συμπλήρωσε πως εκτός από τα μέτρα στήριξης, υπάρχουν χρήματα που θα αξιοποιήσει η Κυβέρνηση για να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας από τους πολίτες, όπως με την αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών.

Για τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας είπε πως σύντομα θα εισπραχθούν τα χρήματα για την προηγούμενη περίοδο, προσθέτοντας πως με τον μηχανισμό τιμολόγησης που ισχύει από τον Ιούλιο και μετά, όλα τα πρόσθετα κέρδη από τους παρόχους ενέργειας ανακτώνται άμεσα και με αυτά ουσιαστικά γίνεται η επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος του Σεπτεμβρίου.

«Εκλογές θα γίνουν το 2023, το λέμε επίμονα και καθαρά. Τον εκλογικό χρόνο δεν τον αντιμετωπίζουμε στο πλαίσιο μικροκομματικών παιχνιδιών. Το 2023 είναι η τελευταία χρονιά της τετραετίας, αν γίνουν τον Ιούλιο ή γίνουν τον Απρίλιο πριν από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, δεν έχει μεγάλη σημασία», είπε ο κ. Οικονόμου.

Για τον εκλογικό νόμο ανέφερε πως «συζητάμε και λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο που είναι ο κόσμος που θα ψηφίσει. Όταν γίνουν εκλογές το 2023, ο κόσμος θα λάβει όλα τα ζητούμενα για να αποφασίσει. Ο Πρωθυπουργός θα δώσει καθαρή απάντηση για τον εκλογικό νόμο στην ΔΕΘ, στην συνέντευξη Τύπου της Κυριακής».

Σε ότι αφορά το θέμα των παρακολουθήσεων και τα αρχεία της ΕΥΠ για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη, είπε πως υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που τηρούνται τα αρχεία από την Υπηρεσία και πως η λειτουργία της ΕΥΠ γίνεται μέσα σε απόλυτα νόμιμο πλαίσιο.

«Η υπόθεση οφείλει να διερευνηθεί και να μην μείνει καμία σκιά. Οι απειλές του κ. Τσίπρα με αυτό το οργίλο ύφος, αγκαλιά με τον κ. Ανδρουλάκη είναι για την δημιουργία εντυπώσεων. Οι κανόνες στην Δημοκρατία πρέπει να τηρούνται μέχρι κεραίας», επεσήμανε ο κ. Οικονόμου.

Κατέληξε, αφήνοντας αιχμές προς κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως το θέμα των παρακολουθήσεων δεν είναι το μόνο μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει η χώρα και η κοινωνία και ότι η εμμονή κάποιων να κινούνται μονοθεματικά γύρω από το θέμα των παρακολουθήσεων, δείχνει την αδυναμία τους να ασχολούνται με τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας.

