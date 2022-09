Οικονομία

Υπερκέρδη εταιρειών ενέργειας: Η απόφαση για την φορολόγηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία είσπραξης της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.



Ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία είσπραξης της έκτακτης εισφοράς 90% στα κέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με απόφαση των υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη.

Η εισφορά επιβάλλεται για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2022 καθώς από τον Ιούλιο έχει εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο με το οποίο θεσπίστηκε πλαφόν στα έσοδα των ηλεκτροπαραγωγών ανά τεχνολογία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση:

Η εισφορά θα υπολογίζεται ανά μήνα, με την εφαρμογή συντελεστή 90% επί της θετικής διαφοράς του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους μεταξύ του μήνα εξέτασης και του ίδιου μήνα του προηγουμένου έτους.

Από τα κέρδη θα αφαιρούνται όπως έχει ήδη ανακοινωθεί οι εκπτώσεις που δόθηκαν κατά την περίοδο αυτή στους πελάτες με κυμαινόμενο τιμολόγιο (με ρήτρα αναπροσαρμογής). Επίσης αφαιρούνται οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που διατέθηκαν με συμβάσεις σταθερού τιμολογίου (χωρίς ρήτρα).

Το ποσό της εισφοράς για κάθε παραγωγό θα προσδιορισθεί με τη μεθοδολογία που ορίζει η απόφαση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η οποία θα ενημερώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και τους υπόχρεους.

Η εισφορά θα επιβληθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα εισπραχθεί από την ΑΑΔΕ σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για την χρηματοδότηση των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

ΣΥΡΙΖΑ: Να επιστραφούν στους καταναλωτές όλα τα υπερκέρδη σε ρεύμα και φυσικό αέριο Σε κοινή δήλωση του Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου και της αναπληρώτριας του, Πέτης Πέρκα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται «Η κυβέρνηση οφείλει να φορολογήσει και να επιστρέψει εδώ και τώρα στους καταναλωτές το 90% των 2,2 δισ. ευρώ για το 12-μηνο Ιουλίου 2021-Ιουνίου 2022, των πραγματικών δηλαδή υπερκερδών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει παρουσιάσει σε σχετική έκθεση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χρησιμοποιώντας δεδομένα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και του ΑΔΜΗΕ. Και να προχωρήσει στη φορολόγηση των υπερκερδών και στην εμπορία Φυσικού Αερίου, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε ο κ. Σκρέκας μετά την ανάδειξη της αισχροκέρδειας της ΔΕΠΑ Εμπορίας από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά ουδέποτε έπραξε. Καλούμε ακόμη τη ΡΑΕ να σταθεί το ύψος των περιστάσεων και στο πλευρό των καταναλωτών, τους οποίους οφείλει να προστατεύει, ειδικά εν μέσω της ακραίας κρίσης ακρίβειας. Την καλούμε να μην υιοθετήσει τα «εργαλεία» της κυβέρνησης Μητσοτάκη που έχουν στόχο να μειώσουν το ποσό που θα επιστραφεί στους καταναλωτές, μέσω της αφαίρεσης εξόδων στην εμπορία (πχ. εκπτώσεις, σταθερά τιμολόγια). Η Αρχή γνωρίζει άλλωστε ότι παραγωγή και εμπορία αποτελούν διακριτές δραστηριότητες και άρα δεν μπορούν να συμψηφίζονται μεταξύ τους και ότι αυτό είναι σε αντίθεση με το δίκαιο του ανταγωνισμού της Ε.Ε..».



Ειδήσεις σήμερα:

Ατύχημα σε λούνα παρκ στου Ρέντη: Σε σοβαρή κατάσταση δύο από τους τραυματίες

Λασίθι: Έπεσε από ταράτσα ενώ μιλούσε στο κινητό

Eurobasket: Η Εθνική Ελλάδας πρώτη και αήττητη με νέο ρεκόρ Αντετοκούνμπο