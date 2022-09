Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: Θρήνος, εκδηλώσεις αγάπης και 10ήμερο πένθος (εικόνες)

Εθνικό πένθος στην Βρετανία. 96 κανονιοβολισμοί, ένας για κάθε έτος της ζωής της βασίλισσα. Πότε θα γίνει οη κηδεία της.



Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ ανοίγει μια μακρά περίοδο πένθους για τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, η οποία θα διαρκέσει επτά ημέρες μετά την κηδεία της, η ημερομηνία της οποίας δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ξεχωριστά από το εθνικό πένθος που πρόκειται να κηρύξει η βρετανική κυβέρνηση, αυτό το «βασιλικό πένθος», που ξεκινά σήμερα, τηρείται από τα μέλη της βασιλικής οικογένειες και το προσωπικό που εργάζεται για αυτή, όπως και για τα στρατεύματα που συμμετέχουν στις τελετές.

Η κηδεία της Ελισάβετ στο Αββαείο του Ουέστμινστερ αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου δέκα ημέρες μετά τον θάνατό της, γύρω στις 19 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα ταφεί στο παρεκκλήσι του πύργου Ουίνδσορ.

Οι βασιλικές κατοικίες -- κάποιες από τις οποίες είναι ανοικτές στο κοινό, όπως τα μουσεία στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, το Μπαλμόραλ στη Σκωτία και το Σάντριγχαμ στην ανατολική Αγγλία-- θα παραμείνουν κλειστά μέχρι την ημέρα της κηδείας, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του νέου βασιλιά της Βρετανίας Καρόλου Γ’.

Οι σημαίες σε αυτά θα κυματίζουν μεσίστιες ως τις 08:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας) της ημέρας που λήγει το βασιλικό πένθος.

Οι πολίτες καλούνται να αφήσουν λουλούδια στις βασιλικές οικίες σε όλη τη Βρετανία, αλλά δεν θα ανοίξει βιβλίο συλλυπητηρίων, με τα μηνύματα να στέλνονται μόνο διαδικτυακά.

Αθλητικές διοργανώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν, τα μεγάλα καταστήματα είναι σήμερα κλειστά, ενώ οι εργαζόμενοι στους σιδηρόδρομους της Βρετανίας και τα ταχυδρομεία ανέστειλαν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις.

Σήμερα στις 13:00 (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδας) θα ακουστούν 96 κανονιοβολισμοί – ένας για κάθε έτος της ζωής της βασίλισσας -- από διάφορα μέρη του Λονδίνου, όπως το Χάιντ Παρκ και ο Πύργος του Λονδίνου.

