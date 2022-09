Κοινωνία

Ατύχημα σε λούνα παρκ: Σοκαριστική μαρτυρία της 22χρονης τραυματία στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως αναφέρει η μητέρα της στοπν ΑΝΤ1, η 22χρονη, δεν θυμάται τίποτα και έχει υποστεί μετατραυματικό στρες και απώλεια μνήμης.

Σοκάρει μέσα από το νοσοκομείο η 22χρονη που χτύπησε στο λούνα παρκ η οποία από την πτώση της από το βαγόνι, υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διάσειση. Φανερά καταπονημένη και ταλαιπωρημένη, λίγο πριν πάρει εξιτήριο, θυμάται την εμπειρία της από το ίδιο παιχνίδι λίγους μήνες νωρίτερα.

Όπως αναφέρει μέσα από το νοσοκομείο, θυμάται: "πριν κάποιους μήνες βρισκόμουν πάλι στο Allou Fun Park, για να πάω να περάσω καλά και θυμάμαι πολύ καλά ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στο τέλος υπήρχε φωτογραφία που σε τράβαγαν όταν έπεφτες ώστε να την πάρεις μετά για να την κρατήσεις".

Η μητέρα της 22χρονης μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1 και δήλωσε αναστατωμένη και προβληματισμένη για την πορεία της υγείας της κόρης της, αφού όπως εξηγεί έχει μετατραυματικό στρες και απώλεια μνήμης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, "σήμερα θυμήθηκε ότι πήγε στο Allou Fun Park, επειδή είδε κάποιες φωτογραφίες στο κινητό. Δε θυμάται τίποτα. Μέχρι χθες η Γεωργία δε θυμόταν αυτό που της έλεγα πριν από ένα λεπτό".

Η 22χρονη, σύμφωνα με τη μητέρα της, θα ακολουθήσει ειδική φαρμακευτική αγωγή και δηλώνει πως θα παρακολουθείται από ψυχολόγο, ενώ κάποια στιγμή θα πρέπει να πάει ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο και εξετάσεις.

Σε άσχημη κατάσταση, τυλιγμένος με γάζες στο κεφάλι και υποβασταζόμενος από τον πατέρα του πήρε εξιτήριο και ο 25χρονος μετά από 3 μέρες νοσηλείας. Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε είχε περιγράψει στον ΑΝΤ1, λίγες ώρες μετά το ατύχημα.

Αυτοψία στον χώρο

Αυτοψία πραγματοποίησαν νωρίς το πρωί στο υδάτινο παιχνίδι ο ανεξάρτητος πραγματογνώμονας που όρισε η Εισαγγελία, ο τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των τραυματιών και ο τεχνικός σύμβουλος του Allou Fun Park.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Λακαφώσης, τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών αναφέρει: "Πραγματικά ευρήματα υπάρχουν και οδηγούν κάπου. Υπάρχουν πάντως ευρήματα. Ένα πράγμα που θέλω να πω είναι ότι εμείς δεν βρήκαμε το παιχνίδι όπως σφραγίστηκε μετά το ατύχημα, γιατί εάν είδατε κάποιο δελτίο τύπου που κυκλοφόρησε χθες, κάποια ιδιωτική εταιρία ήρθε χθες και έκανε επεμβάσεις και ελέγχους στο παιχνίδι, οπότε αυτό που είδαμε εμείς ήταν το αποτέλεσμα της επέμβασης του ιδιώτη, δεν ήταν αυτό που σφραγίστηκε."

Όσον αφορά τους άλλους δύο τραυματίες, η 21 χρονη με τις θωρακικές κακώσεις βρίσκεται ακόμα διασωληνωμένη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ενώ σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται και ο 24χρονος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κομοτηνή: Περιέλουσε την γυναίκα του με βενζίνη και της έβαλε φωτιά

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: ο διαιτητής του ντέρμπι

Βασιλιάς Κάρολος Γ' - Διάγγελμα: Η απώλεια της Ελισάβετ θα γίνει βαθιά αισθητή σε όλη τη χώρα