Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: ο στρατός απελευθέρωσε δεκάδες κοινότητες στο Χάρκοβο

Τι αναφέρει ο ουκρανός πρόεδρος για την αντεπίθεση του στρατού του. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί για καιρό λένε αναλυτές.

Ο ουκρανικός στρατός απελευθέρωσε περισσότερες από 30 κοινότητες στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στο πλαίσιο της αντεπίθεσης που έχει εξαπολύσει κατά των ρώσων εισβολέων, δήλωσε απόψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένκσι δήλωσε: «Επί του παρόντος, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν απελευθερώσει και θέσει υπό τον έλεγχό τους περισσότερες από 30 κοινότητες στην περιφέρεια του Χαρκόβου», κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία. Οι επιχειρήσεις του ουκρανικού στρατού στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, συμπλήρωσε.

Χθες Πέμπτη, ο πρόεδρος Ζελένσκι υποστήριξε πως ο ουκρανικός στρατός έχει ανακαταλάβει εδάφη συνολικής έκτασης 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων από την αρχή του μήνα.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι ο πόλεμος φθοράς θα συνεχιστεί για πολύ καιρό

Η γρήγορη ανάκτηση εδαφών από τις ουκρανικές δυνάμεις στο Χάρκοβο έπιασε εξαπίνης τη Ρωσία σε ένα τρωτό σημείο της γραμμής του μετώπου και η αντεπίθεση αυτή απειλεί έναν σημαντικό κόμβο ανεφοδιασμού που χρησιμοποιεί η Μόσχα στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές.

Η αιφνιδιαστική προέλαση ήταν η πιο εντυπωσιακή στιγμή του πολέμου μέχρι στιγμής, δεδομένου και ότι σημειώθηκε στην περιοχή του Χαρκόβου, στα βορειοανατολικά, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Χερσώνα, στον νότο, όπου αναμενόταν να ρίξουν όλο το βάρος τους οι ουκρανικές δυνάμεις.

Ο Μόσχα ελέγχει εδώ και μήνες περίπου το ένα πέμπτο των ουκρανικών εδαφών στα νότια και τα ανατολικά. Ενίσχυσε τις δυνάμεις της στα νότια καθώς το Κίεβο συζητούσε σχέδια για αντεπίθεση σε αυτές τις περιοχές, όμως οι ρωσικές δυνάμεις έμειναν εκτεθειμένες σε άλλα μέτωπα, εξήγησε ο Κόνραντ Μουζίκα, ο διευθυντής της εταιρείας στρατιωτικών συμβούλων Rochan στην Πολωνία.

Σήμερα, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της διέσπασαν τις ρωσικές γραμμές στην περιοχή του Χαρκόβου, προωθήθηκαν κατά 50 χιλιόμετρα και κατέλαβαν δεκάδες κοινότητες.

«Είναι μια ευκαιριακή επίθεση που πραγματικά αιφνιδίασε τις ρωσικές δυνάμεις. Θα μπορούσε πραγματικά να σημάνει μια πολύ σημαντική εξέλιξη, εάν οι Ουκρανοί καταφέρουν να πιέσουν και να καταλάβουν το Κουπιάνσκ», υποστήριξε ο Νιλ Μέλβιν, του ινστιτούτου προβληματισμού RUSI.

Το Κουπιάνσκ είναι ένας σιδηροδρομικός κόμβος πάνω στον δρόμο για το κατεχόμενο Ιζιούμ, απ’ όπου η Μόσχα έχει εξαπολύσει ορισμένες από τις κυριότερες επιχειρήσεις της στην εν μέρει κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ, η πλήρης κατάληψη της οποίας είναι βασική προτεραιότητα για το Κρεμλίνο.

Ένας Ρώσος κατοχικός αξιωματούχος είπε νωρίτερα ότι απομακρύνονται οι άμαχοι από το Κουπιάνσκ και το Ιζιούμ. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανάρτησε πλάνα με φορτηγά και τεθωρακισμένα να οδεύουν προς την περιοχή του Χαρκόβου.

Το Ινστιτούτο Μελέτης Πολέμου, που εδρεύει στις ΗΠΑ, προέβλεψε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα ανακαταλάβουν το Κουπιάνσκ μέσα σε 72 ώρες. Σε μια τέτοια περίπτωση οι ρωσικές δυνάμεις στο Ιζιούμ θα απειληθούν με περικύκλωση και επομένως «θα ήταν μεγάλο πλήγμα για τους Ρώσους στο Ντονέτσκ», σχολίασε ο Μέλβιν.

Παρά την παραδοχή των Ρώσων για απώλειες εδαφών στο Χάρκοβο, στη Δύση πολλοί είναι αυτοί που προβλέπουν ότι θα ακολουθήσει ένας μακρύς πόλεμος φθοράς. «Είναι πιθανό να συνεχιστεί για μεγάλη χρονική περίοδο. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει δείξει ότι θα ρίξει πολλούς ανθρώπους» στον πόλεμο, σχολίασε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Πολλά, μικρά μέτωπα

Στο νυχτερινό διάγγελμά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία έχει ανακαταλάβει πάνω από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στον νότο και τα ανατολικά από την 1η Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, η γραμμή του μετώπου παρέμενε σχεδόν σταθερή από τις αρχές Ιουλίου, όταν η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη της περιφέρειας του Λουχάνσκ.

«Γενικά, η κατάσταση στη γραμμή του μετώπου φαίνεται να έχει τελματώσει, ενδεχομένως όμως να βλέπουμε τις πρώτες ενδείξεις ότι η ζυγαριά γέρνει προς την Ουκρανία», είπε ο Μουζίκα. Όπως υποστήριξε, ούτε η Ουκρανία, ούτε η Ρωσία έχουν το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό για να διεξάγουν μια ευρείας κλίμακας αντεπίθεση.

«Θα βλέπουμε ανιχνευτικές κινήσεις, περιορισμένες διεισδύσεις σε ορισμένες περιοχές. Αναλόγως του πώς θα πάνε αυτές, θα δούμε περισσότερες κινήσεις ή αντεπιθέσεις», προέβλεψε.

Ο Ντέιλ Μπάκνερ, ο πρόεδρος-γενικός διευθυντής της εταιρείας ασφαλείας Global Guardian, είπε ότι «δεν πιστεύουμε πως οι Ουκρανοί θα μπορέσουν να ανακαταλάβουν μεγάλα τμήματα των κατεχομένων εδαφών μέχρι την άνοιξη του 2023 αλλά θα έχουν περιορισμένες επιτυχίες με μικρότερους στόχους». Σύμφωνα με τον Μπάκνερ, οι ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού εκτείνονται πλέον από το Λουχάνσκ μέχρι τη Χερσώνα, δίνοντας την ευκαιρία στους Ουκρανούς για μια αιφνιδιαστική επίθεση στην ανεπαρκώς φυλασσόμενη γραμμή του μετώπου εντός και γύρω από την περιοχή του Χαρκόβου.

«Αυτή είναι η πρώτη πραγματική επιβεβαίωση ότι η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα να αντεπιτεθεί, αλλά με περιορισμένη επιτυχία. Αλλάζει πραγματικά τον πόλεμο. Οι Ρώσοι αντιμετωπίζουν τώρα την πρόκληση να υπερασπίσουν τα εδάφη που κατέλαβαν», είπε.

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στις επιμελητειακές υποδομές και τους διαδρόμους ανεφοδιασμού της Ρωσίας. «Προωθούμε τον στρατό μας σε όλες τις κατευθύνσεις, δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη. Χρησιμοποιούμε την τακτική των χιλίων πληγμάτων. Το Χάρκοβο, η Χερσώνα, η Μελιτόπολη, καθώς επίσης το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, είναι προτεραιότητες», τόνισε.

Ο Ποντολιάκ πρόσθεσε ότι η ρωσική επίθεση σταμάτησε και οι Ρώσοι έχουν περάσει στην άμυνα. Οι Ρώσοι «προσπαθούν να μαντέψουν ποιοι θα είναι οι κυριότεροι στόχοι μας και ανακατευθύνουν τις εφεδρείες τους εκεί», κατέληξε.

