Πόλεμος στην Ουκρανία - Όστιν: Ενθαρρυντικές ουκρανικές επιτυχίες σε Χερσώνα και Χάρκοβο

Οι Ουκρανοί διέσπασαν τις ρωσικές γραμμές άμυνας, παραδέχεται διορισμένος από τους Ρώσους αξιωματούχος. Δεν σχολιάζει το Κρεμλίνο.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν δήλωσε σήμερα πως οι ουκρανικές δυνάμεις καταγράφουν κάποιες επιτυχίες στις επιχειρήσεις τους στο Χάρκοβο και στη Χερσώνα.

Ουκρανικά στρατεύματα ανακατέλαβαν περισσότερα από 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στον νότο και στo ανατολικό τμήμα του Χαρκόβου, όπου προωθήθηκαν σε βάθος 50 χλμ. μέσα στις ρωσικές γραμμές και ανακατέλαβαν περισσότερα από 20 χωριά, δήλωσε χθες, Πέμπτη, ένας Ουκρανός στρατηγός.

"Βλέπουμε επιτυχίες στη Χερσώνα τώρα, βλέπουμε κάποιες επιτυχίες στο Χάρκοβο και άρα αυτό είναι πολύ, πολύ ενθαρρυντικό", είπε ο Όστιν σε συνέντευξη Τύπου με τον Τσέχο ομόλογό του στην Πράγα.

Αυτά τα εδαφικά κέρδη θα ήταν ένα ισχυρό πλήγμα για τη Ρωσία η οποία σύμφωνα με δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχει υποστεί τεράστιες απώλειες. Θα ήταν επίσης μια ισχυρή ώθηση για το Κίεβο, που θέλει να δείξει στους Δυτικούς υποστηρικτές του ότι μπορεί να αλλάξει τις εξελίξεις επί του πεδίου με τη βία και αξίζει τη συνεχιζόμενη υποστήριξη.

Μερικά από τα μεγαλύτερα κέρδη φαίνεται πως σημειώθηκαν αυτή την εβδομάδα στη διάρκεια μιας αιφνιδιαστικής ουκρανικής αντεπίθεσης στην περιοχή του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπου οι δυνάμεις του Κιέβου πραγματοποίησαν μια ξαφνική και βαθιά διείσδυση πίσω από τις ρωσικές γραμμές.

Η περιοχή του Χαρκόβου συνορεύει με τη Ρωσία και η κύρια πόλη της, το Χάρκοβο, πλήττεται επί μήνες από ρωσικούς πυραύλους.

Στο μεταξύ, διορισμένος από τους Ρώσους στο υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της περιοχής του Χαρκόβου, δήλωσε σήμερα πως οι ουκρανικές δυνάμεις κατέγραψαν "σημαντική νίκη" εισδύοντας στις ρωσικές γραμμές άμυνας στην περιοχή.

Μιλώντας σήμερα στη ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Βιτάλι Γκάντσεφ είπε: "Το γεγονός απλώς και μόνο μιας ρωγμής των αμυντικών γραμμών μας είναι ήδη μια σημαντική νίκη για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις".

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανήρτησε πλάνα βίντεο που δείχνουν, όπως ανέφερε, ρωσικά στρατεύματα να στέλνονται στην περιοχή του Χαρκόβου.

Τμήματα της περιοχής του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο των Ρώσων λίγο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, αν και η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να καταλάβει την ίδια την πόλη.

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες για μια επιτυχή ουκρανική επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου, παραπέμποντας τις ερωτήσεις στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

