Eurobasket: Η Γαλλία πήρε… το θρίλερ με την Τουρκία

Έσπασαν… καρδιές σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση, γεμάτη ανατροπές, που κρίθηκε στην παράταση.

Από την κόλαση στον παράδεισο η Γαλλία, σε ματς-θρίλερ, και αφού χρειάστηκε τον επιπλέον χρόνο της παράτασης και τον εκπληκτικό Ρούντι Γκομπέρ, κατάφερε- αν και εξαιρετικά δύσκολα-να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά, νίκησε στο Βερολίνο με 87-86 (77-77 κανονική διάρκεια) την Τουρκία και έγινε η πρώτη-χρονικά-ομάδα που εξασφάλισε θέση στα προημιτελικά του Eurobasket 2022, όπου θα αγωνιστεί (14/9) με τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα σε Σερβία και Ιταλία.

Η Τουρκία προσπάθησε μέχρι το τέλος, αναζητώντας στα ίσια τη νίκη-πρόκριση, αν και αγωνίστηκε δίχως τον γκαρντ της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, που τραυματίστηκε (σε δάχτυλο του δεξιού χεριού ) στη φάση των ομίλων.

Η Γαλλία ξεκίνησε αποκτώντας τον έλεγχο του παιχνιδιού, χάρη στην άμυνά της. Η ομάδα του Βενσάν Κολέ «έκλεισε» το πρώτο ημίχρονο στο +8 (35-43), αν και βρέθηκε ακόμα στο +16 (15-31) στα μισά της δεύτερης περιόδου. Όμως η ευστοχία της Τουρκίας από τα 6μ75, περιόρισε στα μισά τη διαφορά.

Στην τρίτη περίοδο η Τουρκία επέστρεψε για τα καλά στο παιχνίδι, κάνοντας την ανατροπή και αποκτώντας μάλιστα προβάδισμα 8 πόντων (57-49), με φοβερή άμυνα, εξαιρετικές λύσεις στα σουτ και ηγέτη τον εκπληκτικό Τουντσέρ, σε μία εμφάνιση καριέρας.

Ο Εμπαγιέ με πέντε σερί πόντους...πήρε τους Γάλλους από το χέρι στην αρχή της 4ης περιόδου, μειώνοντας τις αποστάσεις στο σκορ και δίνοντας στο ματς διστάσεις…θρίλερ μέχρι τέλος, καλάθι - καλάθι, με το προβάδισμα να αλλάζει διαρκώς χέρια.

Στα 13’’6 πριν το τέλος ο Οσμάν έχασε δύο βολές από το αντιαθλητικό φάουλ του Λουαού – Καμπαρό, επιτρέποντας στους Γάλλους στη συνέχεια, να ισοφαρίσουν σε 77-77, στέλνοντας το ματς στην παράταση, αφού στα δευτερόλεπτα που απέμειναν, ο Τουντσέρ αστόχησε για τρεις μπροστά από τον Γκομπέρ.

Για να καταλήξει τελικά εκεί με 87-86 στα...χέρια της Γαλλίας, που σε αυτό το διάστημα είχε πρωταγωνιστές Φουρνιέ και Γκομπέρ, ο οποίος σε καθοριστικό σημείο-λιγότερο από 2 λεπτά πριν το τέλος- πήρε και αντιαθλητικό φάουλ από τον Τουντσέρ.

Το φινάλε ήταν εξίσου συγκλονιστικό όσο το ματς, αφού ο Γκομπέρ αστόχησε στις δύο βολές, η μπάλα πήγε στους Τούρκους, αλλά ο Τάρπρεϊ την άρπαξε μέσα από τα χέρια του Κορκμάζ στα 2'' πριν το τέλος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-18, 35-43, 57-49, 77-77κ.α., 86-87.

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Μπιτίμ, Χαζέρ 8 (2 τρίποντα, 6 ασίστ), Καμπατζά, Κορκμάζ 18 (4/12 σουτ, 8/9 βολές, 6 λάθη), Μαχμούτογλου, Οσμάν 11 (3/10 σουτ, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Οσμάνι 7 (1), Σανλί 12 (2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Σαϊμπίρ, Σενγκούν 8 (4/10 σουτ, 5 ριμπάουντ), Τουντσέρ 22 (2/5 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη).

ΓΑΛΛΙΑ (Κολέ): Αλμπισί 2, Φαλ 4, Φουρνιέ 13 (3/5 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ), Γκομπέρ 20 (7/11 δίποντα, 6/11 βολές, 17 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη, 1 μπλοκ), Ερτέλ 13 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη), Λουαού - Κμπαρό 9 (2), Εμπαγιέ 9 (1/5 τρίποντα), Οκομπό, Πουαριέ 6, Ταρπέι 2, Γιαμπουσέλε 9 (1).

