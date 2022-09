Αθλητικά

Eurobasket: H Ισπανία στους “8” μετά από αγώνα “θρίλερ” κόντρα στην Λιθουανία

Η «επτάψυχη» Ισπανία πήρε το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2022 στο Βερολίνο.



Η «επτάψυχη» Ισπανία είχε το σθένος για διαδοχικές ανατροπές, «πατώντας» στα λάθη των Λιθουανών στην παράταση (83-83κ.α.) και παίρνοντας το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2022 στο Βερολίνο.

Οι Ίβηρες έγραψαν στο επιπλέον πεντάλεπτο το τελικό 102-94, στη φάση των «16» της διοργάνωσης και ενώ βρέθηκαν πολλές φορές ενώπιον ενός πικρού αποκλεισμού, τελικά προκρίθηκαν στην οκτάδα, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Φινλανδία-Κροατία.

Σε έναν συγκολονιστικό αγώνα, τα λάθη των Λιθουανών στο κομβικότερο σημείο της αναμέτρησης κράτησαν ζωντανό το όνειρο των Ισπανών, με τον πρωταγωνιστή της ομάδας του Καζίς Μακσβίτις, Ίγκνας Μπαζντέικις, να μετατρέπεται σε μοιραίο στα τελευταία λεπτά...

Κορυφαίος των νικητών ο Λορέντζο Μπράουν με 28 πόντους και 8 ασίστ, ενώ 21 πρόσθεσε ο Βίλι Ερναγκόμεθ. Από τους Λιθουανούς ξεχώρισε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας με 18, ενώ 17 πρόσθεσε ο Ιγκας Μπαζντέικις. Ο Μάριους Γκριγκόνις του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε στον αστράγαλο περίπου δύο λεπτά πριν την ολοκλήρωση της παράτασης και αποχώρησε...

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 40-45, 63-68, 83-83κ.α., 102-94 παρ.

Μετά από ένα κλειστό πρώτο ημίχρονο, η Λιθουανία εστίασε στην άμυνα και με την περιφέρεια της να παίρνει... φωτιά κατάφερε στο 25΄ να ολοκληρώσει ένα επιμέρους σκορ 13-7 και με τρίποντο του Κουζμίνσκας να ξεφύγει για πρώτη φορά με +11 (58-47).

Ωστόσο, οι Ίβηρες αντέδρασαν, ήλεγξαν τα ριμπάουντ και αξιοποιώντας τα λάθη των Λιθουανών κατάφεραν να βρεθούν και πάλι σε απόσταση αναπνοής, 63-66 στο 29΄, μετά από τρίποντο του Φερνάντεθ, για να κλείσουν το δεκάλεπτο στο -5 (63-68), αλλά αποφασισμένοι για την ανατροπή.

Το πείσμα και η εμπειρία του Φερνάντεθ κράτησαν «ζωντανή» την Ισπανία, ενώ ακόμη κι όταν η Λιθουανία ξέφυγε με 74-66 στο 33΄, οι Ίβηρες χτύπησαν μέσα στην αντίπαλη ρακέτα και με επιμέρους σκορ 8-1 μείωσαν σε 74-75 στο 36΄, ενώ στο 38΄ ο φωτεινός πίνακας έγραψε το ισόπαλο 78-78.

Κομβικός ο Τσάβι Λόπεθ-Αροστέγκι, ο οποίος με ένα εντυπωσιακό turnaround jump shot στο 1.42΄ πριν τη λήξη χάρισε το προσπέρασμα στην Ισπανία (80-78). Ο Μπραζντέικις, πάντως, επανέφερε την τάξη στο λιθουανικό στρατόπεδο από τα 6.75 (80-81).

Στα 16΄΄ για τη λήξη ένα tip in του Γκαρούμπα έδωσε συνέχεια στο... θρίλερ (82-81) και ενώ το επιθετικό φάουλ του Σαμπόνις στον Ντίαθ έμοιαζε καταδικαστικό για την Λιθουανία (83-81 με 1/2 βολές του Βίλι Ερναγκόμεθ), ο Μπαρζντέικις δήλωσε και πάλι «παρών» και με δικό του tip in μετά από αστοχο τρίποντο του Γιοκουμπάιτις έγραψε στην εκπνοή το 83-83, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, η Λιθουανία βρέθηκε σε θέση «κυνηγού», αλλά στο 1:10΄ πριν από τη λήξη ο Μπρεζντέικις από τα 6.75 μετέτρεψε το ματς και πάλι σε ντέρμπι, γράφοντας το 95-94.

Ο ίδιος όμως εξελίχθηκε σε μοιραίο, καθώς στα 29΄΄ για τη λήξη υπέπεσε σε λάθος και ακολούθως σε αντιαθλητικό φάουλ στον Μπράουν, ο οποίος με 2/2 βολές διαμόρφωσε το 97-94.

Το επόμενο λάθος των Λιθουανών ήταν καταδικαστικό, καθώς ο Λεκαβίτσιους έστειλε τον Βίλι Ερναγκόμεθ στη γραμμή των βολών, με τον τελευταίο να αξιοποιεί το γκολ-φάουλ και να γράφει το μη αναστρέψιμο 100-94 στα 19΄΄...

Οι συνθέσεις:

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Μπριζουέλα 5 (1), Μπράουν 28 (2), Ντίαθ 8 (1), Φερνάντεθ 13 (3), Χάιμε Φερνάντεθ, Γκαρούμπα 8, Βίλι Ερνανγκόμεθ 21, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 13, Λόπεθ-Αροστέγκι 4, Πάρα, Πραντίγια 2, Σάιθ.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Καζίς Μακσβίτις): Μπραζντέικις 17 (3), Μπουτκεβίτσιους 3, Εχόντας, Γκιεντράιτις, Γκριγκόνις 8, Γιοκουμπάιτις 13 (1), Κουζμίνσκας 18 (4), Λεκαβίτσιους 15 (3), Σαμπόνις 15, Βαλαντσιούνας 5.

