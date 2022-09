Αθλητικά

Eurobasket: Το Βέλγιο ανάγκασε σε “γκέλα” την Ισπανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με 20 πόντους, ο Λεκόμτ αποδείχτηκε «δήμιος» της «Φούρια Ρόχα» που υπέστη την πρώτη ήττα της στη φάση των ομίλων. Ήττα και για την Σλοβενία από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη.



Σοκ υπέστη η Ισπανία, γνωρίζοντας την ήττα, με 83-73, από το Βέλγιο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου, στο Ευρωμπάσκετ 2022. Με 20 πόντους, ο Εμμανουέλ Λεκόμτ αποδείχτηκε «δήμιος» της «Φούρια Ρόχα» που υπέστη την πρώτη ήττα της στη φάση των ομίλων. Ο Ζιλέ πρόσθεσε 14 πόντους, ο Ομπαζοάν 11 και ο Μπάκο 10 πόντους και 9 ριμπάουντ για τους νικητές.

Το Βέλγιο είχε 11/25 τρίποντα (8/29 οι Ίβηρες), ενώ ήταν ανώτεροι και στον τομέα των ριμπάουντ με 40 (31 η Ισπανία). Μόνο στη 2η περίοδο, ήταν πιο παραγωγική η Ισπανία, που είδε τον Βίλι Ερνανγκόμεθ να πετυχαίνει 18 πόντους, ενώ από 11 πέτυχαν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Λορέντζο Μπράουν.

Στην 4η περίοδο, οι παίκτες του Σέρτζιο Σκαριόλο κατάφεραν να προηγηθούν με +3 (71-68), αλλά στα 4 λεπτά που ακολούθησαν, οι παίκτες του Ντάριο Γκέργκια απάντησαν με επιμέρους σκορ 2-15 και αύξησαν σε 2 τις νίκες τους στον 1ο όμιλο. Πλέον, Ισπανία και Βέλγιο ισοβαθμούν με 2 νίκες - 1 ήττα.

Την Τρίτη (6/9), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου, το Βέλγιο αντιμετωπίζει την Τουρκία στις 14:30, ενώ η Ισπανία παίρνει θέση στο τζάμπολ απέναντι στο Μαυροβούνιο στις 17:15.

Τα δεκάλεπτα: 11-15, 33-32, 54-57, 73-83

Η Βοσνία/Ερζεγοβίνη δυσαρέστησε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Σλοβενία

Μία ακόμη έκπληξη επεφύλασσε η 3η αγωνιστική, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης 2017 Σλοβενία να γνωρίζει την ήττα από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, με 97-93, στην Κολονία. Η αήττητη έως τώρα Σλοβενία στον 2ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2022 είδε τους Βόσνιους να ευστοχούν σε 15 τρίποντα, εκ των οποίων τα 7 πέτυχε ο πόιντ γκαρντ της τουρκικής Μανίσα, Τζον Ρόμπερσον (23π.). Αυτός πέτυχε και τους δύο τελευταίους πόντους της Βοσνίας, από τη γραμμή των βολών μετά από φάουλ του Λούκα Ντόντσιτς, ενώ ο Βλάτκο Τσάντσαρ ήταν άστοχος στο σουτ τριών πόντων στην εκπνοή για τη Σλοβενία. Ο Ντόντσιτς είχε μειώσει σε 93-95, μετά από 2/2 βολές του Έντιν Άτις. Ο σμολ φόργουορντ των Ντάλας Μάβερικς τα... έσπασε από τα 6.75, έχοντας 0/8 τρίποντα. Σημείωσε συνολικά 16 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 8 ασίστ, αλλά έκανε και 5 λάθη μην μπορώντας να βοηθήσει τη Σλοβενία στην προσπάθεια για μία 3η νίκη στο γκρουπ.

Παίκτης «κλειδί» της Βοσνίας ήταν και ο σμολ φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης, Τζάναν Μούσα, με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Χαλίλοβατς (13π.), Νούρκιτς (12π.) και Άτιτς (12π.) ήταν επίσης διψήφιοι για την ομάδα του Αζίζ Μπεκίρ.

Γαι την ομάδα του Αλεξάνταρ Σέκουλιτς, πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Βλάτκο Τσάντσαρ με 22 πόντους, ενώ ο Γκόραν Ντράγκιτς είχε συγκομιδή 20 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Οι Σλοβένοι είχαν νικήσει τη Λιθουανία και την Ουγγαρία και πλέον ισοβαθμούν με 2-1 με τη Βοσνία, ενώ θα τις «πιάσει» και η Γαλλία σε μία τριπλή ισοβαθμία στη 2η θέση αν νικήσει απόψε την Ουγγαρία, την ώρα που οι Γερμανοί είναι μόνοι πρώτοι με 3 νίκες και οι Λιθουανοί μετρούν 3 ήττες.

Τα δεκάλεπτα: 32-26, 52-49, 73-72, 93-97

Ειδήσεις σήμερα:

Πρέβεζα: Πώς συνέβη η φονική έκρηξη στο εκτροφείο ψαριών (εικόνες)

Κολύμβηση: “Χάλκινος” ο Σοφικίτης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: έντονα φαινόμενα από το βράδυ της Κυριακής