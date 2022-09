Κοινωνία

Missing Alert για εξαφάνιση 36χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη του. Η ανακοίνωση από τον Σύλλογο "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι Αρχές, μετά από την εξαφάνιση 36χρονου από την Θεσσαλονίκη..