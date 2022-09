Life

Σκορπιοί: Νέα είδη ανακαλύφθηκαν στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα νέα αυτά είδη είναι ενδημικά και ζουν αποκλειστικά και μόνο σε δυο ελληνικά νησιά.



Δύο νέα είδη σκορπιών προστέθηκαν πλέον στα ήδη 34 γνωστά της χώρας μας. Τα νέα αυτά είδη είναι ενδημικά και ζουν αποκλειστικά και μόνο σε δυο ελληνικά νησιά: Τη Σκύρο και την Άνδρο.

Η σχετική ανακάλυψη κρίνεται ως ιδιαίτερα ενθαρρυντική για τους επιστήμονες, καθώς όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Άρης Παρμακέλης, πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας και μέλος της επιστημονικής ομάδας που για δεκαετίες τώρα μελετά τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας: «Η ανακάλυψη των νέων ειδών δημιουργεί μια αίσθηση ανακούφισης και προκαλεί την αισιόδοξη άποψη ότι ίσως τελικά προλαβαίνουμε να πάρουμε μέτρα σχετικά με το δίδυμο της κρίσης κλιματικής αλλαγής και βιοποικιλότητας, μιάς και η ζωή με την ευρηματικότητα της, συνεχίζει να αντιστέκεται στον παραλογισμό μας».

Ειδικότερα, η σχετική δημοσίευση έγινε από διεθνή επιστημονική ομάδα με τη συμμετοχή επιστημόνων από τις ΗΠΑ, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Τα δύο νέα είδη σκορπιών ανήκουν στο γένος Euscorpius της οικογένειας Euscorpiidae μίας εκ των τριών οικογενειών σκορπιών που εξαπλώνονται στην Ελλάδα.

Όπως έγινε γνωστό, τα νέα είδη ονομάστηκαν προς τιμήν των επιστημόνων που συνέλεξαν τους σκορπιούς στην Άνδρο και τη Σκύρο. Euscorpius simaiakisi προς τιμήν του διδάκτορα κ. Σημαιάκη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και Euscorpius triantisi προς τιμήν του Αν. Καθηγητή και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΦΥΠΕΚΑ, κ. Τριάντη.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Παρμακέλης και η δρ Ιάσμη Στάθη, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης: «Είναι σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω η έρευνα στη βιοποικιλότητα μέσα από χρηματοδοτήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων. Κατά τον τρόπο αυτό θα αναδειχθούν τα πρότυπα εξάπλωσης της βιοποικιλότητας στη χώρα μας και θα μπορέσουν να σχεδιαστούν δράσεις διαχειριστικές και αναπτυξιακές που θα λαμβάνουν υπ' όψιν τόσο την κλιματική κρίση όσο και την προστασία της βιοποικιλότητας που αποτελεί ευρωπαϊκή και εθνική υποχρέωση».

Εντυπωσιακό, μάλιστα σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι το γεγονός ότι η έρευνα έχει αποκαλύψει δεκάδες νέα είδη σκορπιών στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία μιας και δέκα χρόνια πριν μόνο οχτώ είδη ήταν γνωστά.

Στην Ελλάδα, οι σκορπιοί ανήκουν σε τρεις οικογένειες και συγκεκριμένα στις Buthidae (1 είδος), Euscorpiidae (28 είδη) και Iuridae (7 είδη).

Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα: Δίχως καμία πλέον αμφιβολία, το ανθρώπινο είδος επηρεάζει ευρύτατα και με ταχύ ρυθμό τη λειτουργία της Βιόσφαιρας, σε τέτοιο βαθμό που δικαιολογείται η εισαγωγή μιας νέας γεωλογικής περιόδου, του Ανθρωπόκαινου. Το Ανθρωπόκαινο χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή ρυθμό παγκόσμιων εξαφανίσεων και βιολογική ομογενοποίηση. Κατά το 2ο μισό του 20ου αιώνα ο ρυθμός εξαφάνισης των ειδών έφτασε σε πρωτοφανείς ρυθμούς στην ιστορία της Γης. Σήμερα η διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας είναι μια παγκόσμια περιβαλλοντική πρόκληση.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι σκορπιοί φέρουν δηλητήριο στο κεντρί. Το δηλητήριό τους είναι αρκετά ισχυρό και το κέντρισμά τους μπορεί να προκαλέσει από πολύ ήπια συμπτώματα, που εξαφανίζονται σύντομα, μέχρι σοβαρότερα όπως νέκρωση ιστών και σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, ανάλογα με τον οργανισμό.

Στην Ελλάδα παρότι δεν υπάρχουν σκορπιοί που να διαθέτουν θανατηφόρο δηλητήριο, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ακραίας συμπτωματολογίας μετά από κέντρισμα σκορπιού. Συνεπώς, επειδή οι σκορπιοί είναι άγρια ζώα καλό είναι να τους αποφεύγουμε.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Η Κατερίνα Μονογυιού έγινε νονά του παιδιού του νεκρού αδελφού της (εικόνες)

Ελισάβετ: Ουίλιαμ - Κέιτ και Χάρι - Μέγκαν μαζί στο κάστρο του Ουίνσδορ (εικόνες)

Κάρολος: Η οργή του βασιλιά στην τελετή ανακήρυξης (εικόνες)