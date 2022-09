Πολιτισμός

Jazz At Lincoln Center: Φιλανθρωπική συναυλία στο Ηρώδειο

Μια από τις διασημότερες Jazz ορχήστρες του κόσμου ταξιδεύει κατευθείαν στην Αθήνα από την καρδιά της Νέας Υόρκης για μία και μόνο μεγάλη συναυλία.



O διεθνής ανθρωπιστικός οργανισμός Lifeline Hellas (www.lifelinegr.org) σε συνεργασία με την IMG Artists και την visionary culture, διοργανώνει μια μοναδική φιλανθρωπική συναυλία JAZZ, προσκαλώντας στην Ελλάδα μια από τις διασημότερες JAZZ ορχήστρες του κόσμου, την εμβληματική: JAZZ AT LINCOLN CENTER (JALC), η οποία ταξιδεύει κατευθείαν στην Αθήνα από την καρδιά της Νέας Υόρκης, φέρνοντας μαζί της έξι (6) από τους all-star μουσικούς της και τρείς μεγάλες κυρίες της JAZZ - με κορυφαία την σπουδαία ερμηνεύτρια Catherine Russel - για μία (1) και μόνο μεγάλη συναυλία με τίτλο:

JAZZ AT LINCOLN CENTER PRESENTS: SONGS WE LOVE

την Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου στις 20.00 στο Ηρώδειο!

Τρείς “μεγάλες” γυναικείες φωνές της Jazz σήμερα στην Αμερική, η σπουδαία και υποψήφια για το βραβείο GRAMMY Catherine Russell, η Brianna Thomas και η Shenel Johns συνοδεύουν έξι (6) από τους all-star μουσικούς της διάσημης ορχήστρας JAZZ AT LINCOLN CENTER (JALC):

Gabe Medd, τρομπέτα

Mariel Bildsten, τρομπόνι

Lucas Pino, πνευστά

Mathis Picard, πιάνο

Barry Stephenson, μπάσο

TJ Reddick, ντράμς

και μας προσκαλούν στο: SONGS WE LOVE - ένα νοσταλγικό ταξίδι στη μουσική JAZZ και την ιστορία της, καλύπτοντας μια πορεία από τα πρώτα μπλουζ και τζαζ τραγούδια της δεκαετίας του 1920, μέχρι και τις τεράστιες επιτυχίες της δεκαετίας του 1950 & 1960.

Στις 13 Σεπτεμβρίου το ελληνικό και διεθνές κοινό του Ηρωδείου, θα έχει τη σπάνια ευκαιρία να απολάυσει διάσημα και πολυαγαπημένα τραγούδια, ορισμένων εκ των σημαντικότερων συνθετών - ερμηνευτών της μουσικής Τζαζ, όπως οι:

Duke Ellington, George Gershwin, Cole Porter, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra και Judy Garland.

Κάθε χρόνο, η διάσημη ορχήστρα Jazz, JAZZ AT LINCOLN CENTER (JALC) υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Wynton Marsalis, παρουσιάζει εκατοντάδες συναυλίες στο “σπίτι” της στη Νέα Υόρκη, το περίφημο Frederick P. Rose Hall αλλά και σε όλο τον κόσμο!

Η JAZZ AT LINCOLN CENTER (JALC) μέσα από το καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό της πρόγραμμα με προσκεκλημένους δημιουργούς και ερμηνευτές, στηρίζει και προωθεί το όραμά της για τη συνεχή ανάπτυξη και διάδοση της τέχνης της τζαζ μουσικής & κουλτούρας παγκόσμια, έχοντας καταφέρει να παρουσιάσει το σημαντικότατο έργο της σε περισσότερες από 446 πόλεις, σε περισσότερες από 40 χώρες.

H εκδήλωση πραγματοποιείται με σκοπό την προσφορά θερμοκοιτίδων στο «Αττικόν» Νοσοκομείο.

Προπώληση εισιτηρίων στο Viva.gr. Εισιτήρια από 30 ευρώ.

Μία μαγική βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Το Lifeline Hellas έχει προσφέρει πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ ιατρικό εξοπλισμό στα κρατικά νοσοκομεία της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα, ολοκλήρωσε την επέκταση της πτέρυγας της μονάδας νεογνών στο Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου» προσθέτοντας έξι θέσεις και τον εξοπλισμό της, την δωρεά επτά θερμοκοιτίδων και οκτώ μόνιτορ, έτσι ώστε να μην μετακινούνται τα πρόωρα νεογνά όταν δεν υπάρχει θέση - γεγονός πολύ σημαντικό για την ασφάλεια τους. Επίσης, μόλις παραδόθηκαν τρεις ακόμα θερμοκοιτίδες στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Πληροφορίες: 210 9828002, 6943902264

