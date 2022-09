Αθλητικά

Eurobasket: Η Πολωνία πήρε την πρόκριση κόντρα στην Ουκρανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Πολωνοί χαμογέλασαν στο τέλος σε έναν αγώνα που ήταν ντέρμπι μέχρι και το τελευταίο λεπτό.

Η Πολωνία έδειξε χαρακτήρα, εμφανίστηκε πιο ανθεκτική και εύστοχη στην 4η περίοδο, και έχοντας πρωταγωνιστές τους Πονίτκα και Σλότερ, νίκησε την Ουκρανία με 94-86 στους «16» του Ευρωμπάσκετ στο Βερολίνο, και θα αντιμετωπίσει την Σλοβενία (14/9) στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2022, μπαίνοντας στην «οκτάδα» για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και το 1997.

Έγινε η πέμπτη ομάδα μετά τις, Γαλλία, Σλοβενία, Γερμανία και Ισπανία, που εξασφάλισε θέση στην οκτάδα, η οποία «κλείνει» απόψε με την αναμέτρηση της εθνικής μας με την Τσεχία (21:45).

Αμφότερες οι ομάδες ξεκίνησαν δίνοντας γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι, με καλή αντιμετώπιση σε άμυνα όσο και στην επίθεση πηγαίνοντας καλάθι με καλάθι, με τον Σλότερ να προσπαθεί να δημιουργήσει διαφορά για τους Πολωνούς, αλλά τους Ουκρανούς να μην τους αφήνουν να ξεφύγουν, κλείνοντας την πρώτη περίοδο σε 21-24 (για την Πολωνία).

Η Ουκρανία-στη δεύτερη περίοδο- επέστρεψε γρήγορα από το -3 παίρνοντας το προβάδισμα, με τις δύο ομάδες να κάνουν αρκετά λάθη.

Ο Σλότερ και σε αυτό το διάστημα ήταν ο πρωταγωνιστής της Πολωνίας (με 16 πόντους στα πρώτα 20’), με τον Μπομπρόφ να κυριαρχεί από τους Ουκρανούς, οι οποίοι έκλεισαν το ημίχρονο, με προβάδισμα τριών πόντων (45-42)

Όπως τελείωσε το πρώτο έτσι άρχισε και το δεύτερο ημίχρονο, με την ομάδα του Άιναρς Μπαγκάτσκις να προσπαθεί να υπερασπιστεί τη μικρή διαφορά στο προβάδισμα. Κάτι που στο τέλος της περιόδου δεν τα κατάφερε (67-69), με τους Πολωνούς να ευστοχούν σε βολές να μπαίνουν μπροστά.

Η τέταρτη και τελευταία περίοδο ξεκίνησε με τέσσερα εύστοχα τρίποντα, τρία (3/4) για τους Ουκρανούς και ένα (1/2) για την Πολωνία, η οποία σε ένα ξέσπασμα και εξακολουθώντας να έχει πλεονέκτημα το επιθετικό ριμπάουντ, δημιούργησε διαφορά+6 (78-84) 4:31 πριν το τέλος και έφτασε στη μεγαλύτερη του αγώνα, +9 (78-87) 3:40 πριν τη λήξη.

«Επτάψυχη» η Ουκρανία επέτρεψε-με Μιχάιλιουκ-μειώνοντας σε 84-87 στα 92 δευτερόλεπτα και 86-88 στα 69 δευτερόλεπτα.

Με δύο ελεύθερες βολές ο Σλότερ δημιούργησε απόσταση τεσσάρων πόντων (86-90) στα 30.3 πριν το τέλος, ενώ ο Σοκολόφσκι με τέσσερις πόντους διαμόρφωσε το τελικό σκορ νίκης για τους Πολωνούς σε 94-86

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-24, 45-42, 67-69, 86-94.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Μπαγκάτσκις): Μπλίζνιουκ 7 (1), Μπομπρόφ 15 (3/6 τρίποντα), Ερούν 3, Λεν 9 (1/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Λουκάσοφ 2 (0/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μίχαϊλιουκ 12 (0/8 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πούστοβι 13 (6/6 δίποντα, 1/1 βολή), Σάνον 13 (2/4 τρίποντα, 8 ασίστ), Σιντόροφ 2, Τκατσένκο 10 (2/8 τρίποντα), Ζότοφ.

ΠΟΛΩΝΙΑ (Μίλιτσιτς): Μπαλτσερόφσκι 14 (2), Τσελ 4, Ντιέβα 5 (7 ριμπάουντ), Γκάρμπατς, Κολέντα, Μίχαλακ 4 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ολέινιτσακ, Πονίτκα 22 (4/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 8/10 βολές, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Σενκ 2, Σλότερ 24 (4/8 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σοκολόφσκι 13 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ζισκόφσκι.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελισάβετ: Ουίλιαμ - Κέιτ και Χάρι - Μέγκαν μαζί στο κάστρο του Ουίνσδορ (εικόνες)

Κάρολος: Η οργή του βασιλιά στην τελετή ανακήρυξης (εικόνες)

Ακρόπολη - Παρθενώνας: άνδρας κρέμασε σημαίες στις σκαλωσιές (εικόνες)