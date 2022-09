Αθλητικά

GP Μόντσα: Ακάθεκτος ο Φερστάπεν

Ο Ολλανδός αντίκρισε πρώτος την καρό σημαία αν και ξεκίνησε από την 7η θέση και αποτελεί το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Την πέμπτη διαδοχική νίκη του, και 11η συνολικά τη φετινή χρονιά, σημείωσε ο Μαξ Φερστάπεν στο ιταλικό γκραν πρι της Φόρμουλα Ενα, στον 16ο αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος, στην πίστα της Μόντσα. Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull νίκησε μέσα στο σπίτι της Ferrari και έδειξε πως είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση και του φετινού τίτλου. Ο Φερστάπεν άφησε στη δεύτερη θέση τον Σαρλ Λεκλέρ, που δεν μπόρεσε να χαρίσει τη νίκη στη «σκουντερία», και στην τρίτη τον Τζορτζ Ράσελ (Mercedes).

Η επιτυχία του Ολλανδού είναι μεγάλη, καθώς χθες ήταν δεύτερος, πίσω από τον Λεκλέρ, στα επίσημα δοκιμαστικά, αλλά ξεκίνησε από την 7η θέση, καθώς του επιβλήθηκε ποινή πέντε θέσεων. Ο οδηγός της Red Bull τιμωρήθηκε λόγω της αλλαγής του κινητήρα εσωτερικής καύσης, στην οποία προχώρησαν οι μηχανικοί του προχθές, κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμαστικών. Πριν από δύο εβδομάδες, ο Φερστάπεν είχε υποχρεωθεί να ξεκινήσει από τις τελευταίες θέσεις στο γκραν πριν του Βελγίου, λόγω αλλαγής ολόκληρης της μονάδας ισχύος του.

Παρά την τιμωρία ο Φερστάπεν ήταν ασταμάτητος, κάλυψε τη διαφορά από τον Λεκλέρ και προηγήθηκε. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, με τον Λεκλέρ και τη Ferrari να κάνουν τα πάντα στρατηγικά για να περιορίσουν τον Ολλανδό, αλλά δεν τα κατάφεραν. Όσον αφορά στην κατάταξη των οδηγών ο Φερστάπεν είναι στην κορυφή με 335 πόντους. Ακολουθεί ο Λεκλέρ με 219 και ο Σέρχιο Πέρες με 210 βαθμούς.

Στα αξιοσημείωτα του αγώνα η καταπληκτική κούρσα του Ολλανδού οδηγού, Νικ ντε Βρις, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στη Φόρμουλα και τερμάτισε στην 9η θέση! Ο Ντε Βρις αγωνίστηκε ως αντικαταστάτης του Αλεξ Άλμπον, αφού ο οδηγός της Williams αποκλείστηκε από τον αγώνα, λόγω σκωληκοειδίτιδας.

Μετά το GP Ιταλίας η Φόρμουλα κάνει παύση και το παγκόσμιο πρωτάθλημα φεύγει από την Ευρώπη και μεταφέρεται στη Σιγκαπούρη, σε μία πίστα πόλης, στις 2 Οκτωβρίου.

