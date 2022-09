Πολιτική

Σακελλαροπούλου: ανακηρύχθηκε επίτιμη δημότης Χάλκης (εικόνες)

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χαιρέτισε τις προσπάθειες της δημοτικής αρχής για ενεργειακή αυτονομία και προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στη Χάλκη, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ανακηρύχθηκε απόψε επίτιμη δημότης του νησιού, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη χαρά της που επισκέπτεται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μόνο μήνες την περιοχή και χαιρέτισε τις προσπάθειες της δημοτικής αρχής για ενεργειακή αυτονομία και προστασία του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, δήλωσε συγκινημένη που από σήμερα είναι δημότης της Χάλκης, της αρχοντικής πατρίδας δύο ηρώων της νεότερης ιστορίας μας, του πρώτου νεκρού αξιωματικού του ελληνοϊταλικού πολέμου, υπολοχαγού Αλέξανδρου Διάκου, και του λοχαγού Διογένη Φανουράκη. Εξέφρασε, επίσης, τη βεβαιότητα ότι «το παράδειγμα των αθάνατων αυτών μαχητών εξακολουθεί να μας εμπνέει και να μας καθοδηγεί στην προάσπιση της νησιωτικής Ελλάδας και στην εξασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας σε ολόκληρο το σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων» και επισήμανε την ολόθυμη στήριξή της, στον αγώνα των τοπικών φορέων για την ευημερία της Χάλκης, ευχόμενη την ευόδωση των προσπαθειών τους, για ένα γόνιμο και αειφόρο μέλλον.

Ειδικότερα, κατά την αντιφώνησή της, η κυρία Σακελλαροπούλου τόνισε:

«Είναι μεγάλη η συγκίνησή μου που ξαναβρίσκομαι σήμερα στη Χάλκη, λίγους μόνο μήνες μετά την προηγούμενη επίσκεψή μου, την άνοιξη, όταν γιορτάσαμε την απελευθέρωση της γειτονικής Σύμης, αφετηρία της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων στον εθνικό κορμό. Ήταν σύντομη, αλλά συναρπαστική εκείνη η πρώτη επίσκεψη. Είδα την πίστη των ανθρώπων στο μέλλον, τη βεβαιότητά τους ότι θα είναι καλύτερο, ή μάλλον θα το κάνουν καλύτερο οι ίδιοι. Και τώρα ξαναβρίσκω στο χρυσαφένιο σας νησί, την αρχαία Χάλκια του Στράβωνα, την απλότητα μιας καθημερινότητας που δεν απεμπολεί την παράδοση, τη γλυκύτητα μιας ζωής εναρμονισμένης με τους ρυθμούς της φύσης. Και παράλληλα διαπιστώνω πόσο δυναμικά αξιοποιείτε τα στοιχεία που καθιστούν το νησί ξεχωριστό, ενώ ταυτόχρονα κινητοποιείτε τις δυνάμεις σας προς τις κατευθύνσεις που υπαγορεύουν οι σύγχρονες ανάγκες. Προς την ενεργειακή σας αυτονομία, πάνω απ' όλα, ιδιαίτερα σημαντική σήμερα, εν μέσω της δυσοίωνης διεθνούς συγκυρίας που δημιούργησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο πολυαίμακτος πόλεμος στην Ευρώπη.

Η Χάλκη, ένας από τους προμαχώνες του ελληνισμού στην ευρύτερη περιοχή του νοτιανατολικού Αιγαίου, δεν είναι μόνο τόπος με μακραίωνη ιστορία που χάνεται μέσα στην αχλή του μύθου, τόπος που γνώρισε κατακτητές, 'Αραβες, Βενετούς, Γενοβέζους και Τούρκους, χωρίς να χάσει την ταυτότητά του, απόλαυσε μεγάλη ακμή τον 19ο αιώνα χάρη στην εντατική σπογγαλιεία, το εμπόριο και τη ναυτοσύνη του, αλλά και βίωσε οδυνηρά τις συνέπειες της ιταλικής κατοχής και του Δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου. Ένα νησί που παρά τις δοκιμασίες του - καταστροφές, μετανάστευση, αποψίλωση από τους κατοίκους του - αποδεικνύεται ανθεκτικό και σθεναρό. Που σέβεται το παρελθόν του, είναι περήφανο για την αυθεντικότητα της κοινότητάς του και διαφυλάσσει το σπάνιο περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, αρνούμενο να το θυσιάσει στη γρήγορη κερδοφορία, κωφεύοντας στις σειρήνες ενός μαζικού τουρισμού χωρίς προϋποθέσεις. Η σύντονη δράση δημοτικής αρχής, κοινωνικών εταίρων και κατοίκων έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας, πρότυπο αειφορίας και "πράσινης" οικονομίας. Δεν είναι τυχαίο που αυτός ο μικρός τόπος ανοίγει πρώτος τον δρόμο στην εθνική πρωτοβουλία GR-eco islands, με την πρόσφατη υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Χάλκης και της πρεσβείας της Γαλλίας και με τη συνδρομή εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο.

Αγαπητέ κύριε δήμαρχε,

Θέλω να σας συγχαρώ για τις πολύτιμες πρωτοβουλίες σας. Ο άνεμος δημιουργικότητας και ευθύνης που πνέει σήμερα στη Χάλκη σας οφείλει πολλά. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή καθαρής ενέργειας, η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και "έξυπνων" συστημάτων δημόσιου φωτισμού, η ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων, η ορθή διαχείριση των αποβλήτων και η έμφαση που δίνετε στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό διαμορφώνουν ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα προστατεύσει την ομορφιά, το περιβάλλον και τη ναυτική παράδοση του πανέμορφου τόπου σας. Χαίρομαι που από σήμερα είμαι κι εγώ δημότης της Χάλκης, της αρχοντικής πατρίδας δύο ηρώων της νεότερης ιστορίας μας, του πρώτου νεκρού αξιωματικού του ελληνοϊταλικού πολέμου, υπολοχαγού Αλέξανδρου Διάκου, και του λοχαγού Διογένη Φανουράκη. Είμαι βέβαιη ότι το παράδειγμα των αθάνατων αυτών μαχητών εξακολουθεί να μας εμπνέει και να μας καθοδηγεί στην προάσπιση της νησιωτικής Ελλάδας και στην εξασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας σε ολόκληρο το σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων. Με την ολόθυμη στήριξή μου στον καλό σας αγώνα για την ευημερία της Χάλκης, εύχομαι την ευόδωση των προσπαθειών σας για ένα γόνιμο, αειφόρο μέλλον».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακολούθησε τη συναυλία με την οποία ολοκληρώθηκε το «Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης - Δημήτρης Κρεμαστινός», που τελούσε υπό την αιγίδα της.

Αύριο το πρωί, η κυρία Σακελλαροπούλου θα παραστεί στην τελετή του αγιασμού με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς στη Χάλκη και στη συνέχεια θα μεταβεί στη Ρόδο για το 4o Συμπόσιο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

