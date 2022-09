Οικονομία

Νέα μέτρα: Ανακοινώνονται οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σήμερα το πρωί, στο 10:00, θα γίνει από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε το Σάββατο βράδυ από του βήματος της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξειδίκευση για μια σειρά μέτρων, όπως:

Την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ που θα χορηγηθεί τον Δεκέμβριο σε 2,3 εκατ. δικαιούχους.

που θα χορηγηθεί τον Δεκέμβριο σε 2,3 εκατ. δικαιούχους. το επίδομα θέρμανσης που θα ανέλθει εφέτος στα 300 εκατ. από 174 εκατ. πέρυσι και με δυνητικά δικαιούχους περίπου 1,3 εκατ. νοικοκυριά.

που θα ανέλθει εφέτος στα 300 εκατ. από 174 εκατ. πέρυσι και με δυνητικά δικαιούχους περίπου 1,3 εκατ. νοικοκυριά. το πακέτο κινήτρων και αντικινήτρων για την κλιμακωτή επιδότηση τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος .

. την καταβολή επιδότησης 60 εκατ. ευρώ στους αγρότες για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών στα λιπάσματα και 89 εκατ. σε 50.000 κτηνοτρόφους για να αντιμετωπίσουν αυξημένες τιμές στις ζωοτροφές.

για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών στα λιπάσματα για να αντιμετωπίσουν αυξημένες τιμές στις ζωοτροφές. η επέκταση του προγράμματος "Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή", όπου αυξάνονται, στο εξής, κατά 200.000 οι δικαιούχοι.

όπου αυξάνονται, στο εξής, κατά 200.000 οι δικαιούχοι. η επέκταση του προγράμματος "Τουρισμός για όλους" με άλλους 200.000 δικαιούχους.

Επίσης, αναμένεται να υπάρξει ενημέρωση για το στεγαστικό πακέτο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη και τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο.

