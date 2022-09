Αθλητικά

Θεσσαλονίκη - Οπαδική βία: Επιτέθηκαν σε 16χρονο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από επίθεση που δέχτηκε στον Εύοσμο. Πέντε προσαγωγές.

Οπαδικά κίνητρα πίσω από επίθεση, την οποία κατήγγειλε ότι δέχθηκε ένας 16χρονος από ομάδα αγνώστων, χθες το βράδυ, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, ερευνά η αστυνομία.

Η Άμεση Δράση δέχθηκε κλήση στις 9:15 μ.μ. για περιστατικό τραυματισμού ανήλικου, στην οδό Παύλου Μελά, αλλά όταν έφτασαν αστυνομικοί στο σημείο το επεισόδιο είχε λήξει και οι δράστες είχαν αποχωρήσει.

Ο νεαρός -ποδοσφαιριστής της ομάδας Κ17 του ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν πληροφορίες- μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο απ' όπου αποχώρησε μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία.

Από την αστυνομία έγιναν πέντε προσαγωγές υπόπτων, χωρίς όμως να διαπιστωθεί εμπλοκή τους στο περιστατικό.

Προς το παρόν η υπόθεση ερευνάται από το αστυνομικό τμήμα Ευόσμου.

