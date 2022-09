Life

“Το Πρωινό” - Δημητρακόπουλος για Μπιμπίλα: εάν νομίζει ότι εκείνος και ο Θεός δεν ψεύδονται ας λέει ό,τι θέλει (βίντεο)

Ο δικηγόρος μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" και αναφέρθηκε στον αριθμό των καταγγελιών, αλλά και στην Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και τη Λένα Δροσάκη.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος υπεράσπισης του Πέτρου Φιλιππίδη, μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 και απάντησε σχετικά με πολλά στοιχεία που αναδημοσιεύονται λανθασμένα κατά τα λεγόμενά του.

Την Τρίτη, αναμένεται να συνεχίσει την κατάθεσή της η σύζυγος του ηθοποιού, Ελπίδα Νίνου και τη σκυτάλη θα πάρει στη συνέχεια ο μάρτυρας Σπύρος Μπιμπίλας.

Σχετικά με την κατάθεση της Ελπίδας Νίνου, ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε αρχικά πως: "στις εντελώς προσωπικές τους στιγμές η Ελπίδα Νίνου κατέθεσε πως για 30 χρόνια που είναι μαζί με τον ηθοποιό, δεν ήταν ποτέ βίαιος, πάντοτε δεχόταν την άρνηση."

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς για σχέση του Πέτρου Φιλιππίδη με φίλη του γιου του, ο δικηγόρος το διέψευσε αναφέροντας: "Ουδέποτε υπήρξε σχέση του Πέτρου Φιλιππίδη με φίλη του γιου του. Από εκεί και πέρα, αν ο κ. Μπιμπίλας θεωρεί ότι ο Θεός και ο Σπύρος Μπιμπίλας δεν ψεύδονται, είναι δικαίωμά του να λέει ό,τι θέλει. Ο Σπύρος Μπιμπίλας μέχρι τρεις ημέρες πριν συμβούν οι καταγγελίες ήταν στο σπίτι του Πέτρου Φιλιππίδη. Η σχέση τους ήταν παραπάνω και από αδερφική."

Στη συνέχεια δήλωσε ότι η Άννα Μαρια Παπαχαραλάμπους δεν έχει καταθέσει κατά του Πέτρου Φιλιππίδη, πράξη που συνιστά βιασμό. Το 2001 τον κατήγγειλε για συμπεριφορές που προσβάλουν τη γενετήσια αξιοπρέπειά της. Και ερχόμαστε 20 χρόνια μετά και τιμωρείται για αυτή την καταγγελία της κ. Παπαχαραλάμπους. Έλεος."

Ο κ. Δημητρακόπουλος, ξεκαθάρισε πως είναι ψευδή τα στοιχεία σχετικά με 120 καταγγελίες κατά του εντολέα του στον ΣΕΗ και αναφέρει πως υπάρχουν 11 στον αριθμό. εκ των οποίων, τόνισε χαρακτηριστικά η μία είναι επειδή είπε σε μια κοπέλα να είναι η φούστα πιο κοντή στην παράσταση.

